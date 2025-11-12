巨佳營造承攬新竹市立棒球場工程，下游包商揚名實業提告，指棒球場已曾舉辦比賽，但巨佳遲遲未給付款項、追加工程737萬餘元。巨佳反指揚名未能通過驗收，不應付錢，桃園地方法院認為，巨佳無法舉證揚名瑕疵，加上球場已經大範圍開挖，判巨佳應給付737萬元，可上訴。

揚名實業提告，指承包巨佳營造的新竹市立棒球場新建統包工程，並於2021年12月10日簽立工程承攬合約書，總價為1354萬餘元，訂金3成，按照施工進度支付6成，其餘1成保留款為驗收合格後支付。

揚名說，依照合約書規定完工，巨佳應支付6成完工工程，也就是812萬餘元，但巨佳僅支付3成訂金，後續6成的部分只負責401萬元。且棒球場已經在2022年7月15日舉辦開幕戰，後續也有舉辦數場棒球賽，可認定球場已由巨佳驗收，否則怎麼交由新竹市府進行比賽。

此外巨佳也要求追加防撞墊、護網加高、體育設施追加、護網追加、草皮割邊等，但追加款項僅拿到115萬餘元，還有189萬餘元尚未拿到，全數巨佳應支付737萬餘元。

巨佳說，揚名公司施作該工程，但施工有排水不良、球場場地有異物及紅土品質不良等瑕疵，導致停工無法驗收，揚名無權請求給付工程款。此外根據新竹市立棒球場體檢委員會2023年9月8日簡報檔，該工程不符合契約規範，需採全場換土，預估經費4100萬元至6200萬元。巨佳認為，這可歸責揚名公司，自己還須向其求償4100萬元，也可以從此抵銷。

法院認為，工程已經完成，且後續新竹市府因施政考量，大規模、大範圍開挖。且巨佳在辯論期日稱工程瑕疵僅有排水部分，不過新竹市府卻稱是覆土結構有安全疑慮，自然不需要排水鑑定。法院認為，「覆土斷面強度」與揚名承包工程的關聯性為何，巨佳始終未提出事證相佐。

法院提到，何況巨佳確認僅針對排水主張有瑕疵，與覆土斷片強度瑕疵難認有關。無論巨佳或者新竹市政府未驗收就開挖，導致工程沒有驗收的可能，風險本來就不應由揚名負擔。此外該工程經新竹市府大規模開挖，「驗收完成」的狀況已經確定不會發生，不過揚名完成工程後，球場的確有進行比賽，契約已經達成。

對於棒球場體檢委員會的簡報檔，巨佳沒有提出任何證明揚名哪裡有「排水不良」、「球場場地有異物」及「紅土品質不良」等瑕疵。另法院囑託臺灣省土木技師公會鑑定，卻在今年2月24日到場會勘時，雖已經通知新竹市府，但球場大門緊閉，加上已經被大範圍開挖，因此無從鑑定。

另其他工程顧問公司曾在2022年12月1日進行排水測試，發現洩水坡度尚可。此外就算報告中有「二壘往三壘後方草皮仍有部分積水及經踩踏有部分水滲出」內容，由此認有排水功能不佳的情形，巨佳也沒要揚名改善。

法院又認為，巨佳雖提供「美國職棒大聯盟專家檢測新竹市立棒球場工程之檢測分析報告說明」，然「美國職棒大聯盟專家」顯非我國專業的鑑定機關，其個人意見無從拘束桃院的認定。法院認為巨佳的確該給付揚名費用，應給付737萬元，可上訴。

詠峰法律事務所律師華奕超指出，巨佳確有尚欠的工程尾款未予給付，且工程已施工完畢，並曾舉辦開幕球賽，至巨佳雖指稱揚名所施作工程有排水不良、球場場地有異物及紅土品質不良等瑕疵，但法院認定巨佳並沒有舉證此等瑕疵與揚名有關，且巨佳所提出的美國職棒大聯盟專家報告，法院認定該美國職棒大聯盟專家並非我國專業鑑定機構，只屬個人意見，不予採認。因此判決巨佳應給付剩餘的工程款項。