自11月11日起，木星在巨蟹座逆行，將持續至2026年3月10日，時間長達4個月，對部分星座而言，這段期間意味著生活節奏將被迫放慢，內心的安全感可能面臨挑戰，尤其是巨蟹、雙魚、天蠍與摩羯，會明顯感受到影響：情感付出、共情能力、掌控欲望乃至事業成就都將備受考驗。塔羅牌老師艾菲爾指出，這股能量將迫使人們收回向外追逐的腳步，轉而關注內在的安全感與歸屬感，為未來建立更穩固、踏實的人生基礎。請同時參考太陽、上升星座。

巨蟹座

對巨蟹座而言，木星逆行進入本命宮，正是情感回收與重新定義「家」的關鍵時期，過去可能將情感能量過度投注在家人、伴侶或朋友身上，忽略了自身需求，這段期間提醒你，真正的安全感不是源於你付出了多少，而是來自內心的自我滋養。學會為自己設定界線，對不合理的要求說「不」，將精力回收至自我成長，當你重新整理家庭關係，家將不再只是責任的代名詞，而是可以安全停靠、被療癒的心靈港灣。

雙魚座

雙魚座在木星逆行期間，將學會情緒獨立與心靈自足，過去你總習慣透過替他人承擔情緒來獲得安全感，強烈的同理心有時會消耗你的能量，甚至讓你在關係中失去主導權。木星逆行提醒你，將關注點從「拯救別人」轉回自己身上，滿足個人的情感需求，而非依附他人的情緒反應，當你學會將快樂建立在自身感受上，將迎來真正的心靈平靜與自足感。

天蠍座

天蠍座的挑戰在於情感界線與信任重建，你對親密關係有高度要求，容易追求融合或掌控，而忽略健康的界線。木星逆行期間，可能因缺乏安全感而對家人或伴侶產生懷疑，導致關係緊張，這段時間提醒你學會在愛中放手，給予彼此空間與信任，當你放下掌控欲，關係反而會從過去陰影中獲得重生，建立更穩固、純粹的信任基礎。

摩羯座

摩羯座長期將安全感建立在事業成就與社會地位上，因此木星逆行可能迫使你重新思考生活重心，工作雖重要，但家庭與內在滋養才是幸福的核心。這段期間，你可能因家庭事務而放慢步調，提醒你「公司少你一個不會倒閉，但家少了你會空。」學會放下執著，把精力投入家庭、居家環境或個人興趣，將生活重心從冰冷的成就數字，回歸溫暖的生命本質。

