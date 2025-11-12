台中梧棲區某養豬因餵食豬隻食用「未充分烹煮廚餘」，導致全台首例非洲豬瘟疫情於10月21日爆發，經歷15天防疫順利控制疫情，不過禍源廚餘仍遭持續禁用，但近期卻傳出農業部有意重新開放使用，為此養豬協會也不忍表示，將於12月4日北上抗議，全面反對開放廚餘養豬。

據悉，台灣每日可產出約2000公噸廚餘，最主要來自家戶廚餘，占比約1300公噸，事業廚餘則約700公噸，而這些廚餘的去向，約6成透過餵豬消耗，其餘分別由堆肥、生質能、黑水虻、焚化與掩埋處理，也就是說，餵豬為最主要的廚餘去化手段。

不過在非洲豬瘟疫情爆發後，農業部第一時間公告禁止廚餘餵豬，環境部長彭啓明也曾坦言「廚餘處理短時間內可靠其他方式負擔，但長久來看仍有影響」，因此農業部、環境部積極針對「廚餘餵養解禁三前提」進行問題排解，包括聯合稽查、架設即時監控、法規完備等，盼能夠及早恢復餵養。

相對政府期盼的恢復廚餘餵豬，養豬協會則持反對看法，理事長潘連周強調，全台9成以上的養豬戶反對廚餘餵豬，就連「廚餘養豬戶」自身都反對重啟，政府應提出更完善的輔導轉型政策，讓廚餘餵豬成為歷史，唯有如此才能保護台灣養豬產業的永續經營，遑論禁用的這段時間，本來的廚餘戶還是能持續經營，因此轉型絕對不是問題。

潘連周表示，倘若再發生非洲豬瘟疫情，恐怕全台養豬產業都會倒地，此後再無「國產豬」，因此對於政府有意重啟的想法非常不支持，甚至也已號召全台養豬戶，預計於12月4日北上向農業部、環境部抗議，堅決反對廚餘餵養。