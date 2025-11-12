鳳凰颱風與東北季風共伴效應，自10日起就造成馬太鞍溪水暴漲，大量泥水從堤防尾端缺口衝進萬榮鄉明利村，還流入台9線，導致車道變成水道。有民眾在網上分享，滾滾泥流洶湧沖下，兩只貨櫃隨著泥流而下，並撞斷其中一根電線桿，導致電線桿斷成兩截。

花蓮馬太鞍溪因9月底堰塞湖潰堤後，近日又因鳳凰颱風與東北季風共伴效應下起大雨，導致河水暴漲。滾滾泥流自10日起就從花蓮縣萬榮鄉堤防尾端缺口沿產業道路溢流進明利村，並漫溢至台9線230公里處，使車道成為水道。

花蓮萬榮鄉明利村遭滾滾泥流灌入，還可見貨櫃直接撞斷電線桿。（圖／網友@fishhead_insane授權提供）

有網友在社群平台「Threads」發文，分享花蓮萬榮鄉明利村現況，標註時間為今（12）日下午1時29分，指出明利部落有水勢變大的趨勢，提醒大家注意安全。

從曝光畫面可見，馬太鞍溪的滾滾泥流灌進萬榮鄉明利村，不僅電線桿被沖得搖搖欲墜，一只貨櫃被泥水沖下，直接撞上電線桿，導致電線桿斷成兩截。貨櫃又隨著泥流繼續往下沖，不久又有另一只貨櫃被沖下，再次撞擊斷成兩截的電線桿，現場狀況險象環生。

對此，水利署昨(11)日已派大量機具進場搶險阻斷水路，在溢流點拋放大量鼎塊阻水，進度已完成70％，但目前因水量過大無法進場施作，待水量趨緩會再進場施作。而公所表示，受災地區的人員均已撤離，總撤離人數約58人，其中依親25人，在萬榮國小活動中心收容33人；初估溢流受災土地面積約103.5公頃，其中，17.5公頃在萬榮鄉區域範圍，86公頃則是受災戶耕作用地，雖屬鳳林長橋段，但還是列在部落範圍領域。