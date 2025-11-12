瑞銀證券（UBS Securities）表示，在美國，AI資料中心引爆的電力需求，可能在未來5年帶動儲能產業的「繁榮周期」，因為將需要更多儲能系能來解決風電與太陽能電力的波動問題。

瑞銀證券分析師Yan Yishu周三表示，2026年全球儲能需求可能年增40%。美國對AI資料中心的需求非常強勁，但電力供應是最大的瓶頸。

在美國，再生能源應該是未來5年唯一會大幅成長的發電領域，但由於再生能源發電具有間歇性，因此電網需要更多電池儲存這類電力。

對大陸儲能系統製造商而言，美國市場至關重要。美國是利潤率最高的市場之一，而大陸儲能設備廠在美國的市佔率高達20%。不過，該瑞銀分析師表示，中東、拉丁美洲、非洲和東南亞等新興市場可能迎來最快速成長，儲能設備市場成長率可望達到30%至50%，甚至更高。

他並表示，大陸對美出口面臨的最大風險，是美國總統川普《大而美法案》中的「受關切外國實體」（foreign entity of concern）規範，相關規定對大陸持有或控制之公司參與美國能源領域做出限制。