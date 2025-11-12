陽明海運（2608）今（12）日公告2025年第三季財報，第三季合併營收420.92億元，稅後純益60.49億元，每股稅後純益（EPS）1.73元；累計前三季合併營收1,262.65億元、稅後純益148.1億元，惟相較2024年同期運價下滑，EPS為4.24元。

展望第四季，陽明表示，因中美關稅磨擦暫緩，可降低關稅不確定因素對市場的影響，對美國線農曆年前出貨量有所助益；近洋市場及中東等市場，在貨量支撐下預期市場穩定。不過，其他影響艙位供給因素，如因應中東衝突緩解，航商繞行好望角情況，以及歐洲塞港議題等，皆需審慎評估情勢發展。

陽明將依市場需求靈活調整營運策略，強化攬貨並提升艙位多段利用機會，維持船期穩定性及確保營運效能。

依據國際貨幣基金（IMF）10月全球經濟展望報告，由於關稅衝擊較預期溫和，全球經濟成長率2025年上調至3.2%，高於7月預估值，但2026年小幅收斂至3.1%；另外，S&P Global公布2025年10月全球製造業PMI為50.8，其中印度、泰國、越南等國製造業景氣恢復擴張，美國雖亦呈現擴張，但仍有庫存累積的隱憂，中國整體製造業活動稍有改善，綜上顯示製造業雖維持微幅擴張，然政策不確定性和關稅發展仍將影響成長動能。

在航運市場供需部分，Alphaliner 10月報告指出，2025年全球航運供給成長達6.8%，需求成長約2.0%，供給持續增加，但需求成長相對平緩，整體仍呈現供過於求的情況。

惟在環保法規要求，如歐盟EU ETS與FuelEU Maritime的實施，減碳標準逐年趨嚴情況下，降低航速或淘汰老舊船舶為必要之應對措施，預期可加速老舊船舶淘汰與促使運力供給收縮。