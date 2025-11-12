台中市助盲協會這兩天趕在颱風來臨前，協助台中市啟明學校、惠明盲校師生一起走出教室，前往新社香菇園舉辦「採菇戶外體驗」，還安排參觀花毯節及石岡大壩健走活動，讓視障學童親近大自然、認識新社名產香菇，也希望他們能體驗課本學不到的知識。

惠明盲校56位學生10日前往新社阿亮香菇園，在老師與助盲協會志工的引導下，一一走進菇園。潮濕的空氣、略滑的地面，讓孩子們立刻感受到環境變化，菇園主人也親自講解香菇的品種與生長條件。

師生們前往花毯節園區。（惠明學校提供／李京昇台中傳真）

啟明學校師生到菇園體驗。（啟明學校提供／李京昇台中傳真）

欣賞石岡大壩景觀。（啟明學校提供／李京昇台中傳真）

接著金星餐飲老闆貼心準備豐盛的香菇料理，孩子們大快朵頤，最後再前往花毯節園區，低視力的孩子近距離欣賞花朵，全盲的孩子則用手觸摸、用鼻子聞香，感受花的多樣姿態。

惠明盲校學務主任宋佩珊表示，非常感謝助盲協會每年幫忙安排戶外教學，去年帶學生到東勢採柑橘，孩子們至今仍印象深刻，今年全校師生與家長一起參加，孩子們都特別興奮。

她也提到，這次共有18位需要輪椅協助的學生參加，感謝協會全程幫忙，讓孩子能安全參與活動。學校希望藉由這樣的活動，讓學生實際體驗並認識台中各地的農特產品與產業。

11日，助盲協會再邀啟明學校到阿亮香菇園採菇，並前往石岡壩欣賞壯闊的水庫風景。校長王敬儒說，香菇園主人詳細介紹菇類的種類與種植過程，包括椴木香菇、珊瑚菇、鮑魚菇等，學生們聽得津津有味，還親手摸摸不同香菇、體驗採摘，玩得相當開心。他特別感謝助盲協會理事長連佳振、輔導理事長鄭文智及17位志工全程協助，也感謝校內同仁在活動前的協調與規畫。

啟明學校訓育組長林敬恩表示，視障學生平時很少有機會出遠門，透過這樣的體驗課程，能用聽的、摸的、聞的方式去探索世界，學到課本以外的知識。助盲協會理事長連佳振也說，很榮幸能陪伴啟明與惠明學校的孩子們走進大自然，相信這趟旅程中孩子的笑聲、老師的鼓勵與志工的陪伴，會成為他們最珍貴的回憶。