謝祖武12日擔任傳愛大使，出席介惠基金會「歲末傳愛」公益活動，分享他親自走訪屏東偏鄉探訪長輩的真實故事，雖然爸媽都已經不在人世，但當年照顧失智媽媽的經歷，讓他深刻體會照顧者的辛勞，「當時我忙拍戲，主要照顧的是太太，她照顧到白髮都冒出來。所以去探訪時心裡很感慨，尤其看到身體不便的長輩都會滿痛徹心扉」。

他去探訪長輩時，大概有八成會被認出來，「不是驚訝的那種，他們覺得我好像是個朋友，不是特別的演員，滿親切的。我來到這裡也不是藝人，是基金會志工，代表基金會去探望他們」。雖然看到長者的處境會覺得心疼，不過謝祖武說，他不會在探訪現場激動落淚，因為在長輩面前落淚是不好的事，會讓長者感觸更多，私下獨處時會有很多感觸，尤其對「老吾老以及人之老」這句話特別心有戚戚焉。

他也坦言，這些年一直有在規劃退休的事，因幾年前母親確診失智後，對他帶來滿多震撼，開始把一家三口出國旅遊的錢省下去保險，並強迫家人一起運動。他現在經常參與講座分享照護經驗，能夠一直面帶微笑，是因為「哭乾了」，「眼淚放在回憶裡，再哭也改變不了什麼。因為當時看到長輩突然變成那樣絕對會嚇到，一幕幕都會在眼前，我一輩子都不會忘記，但一輩子都不想再經歷。例如第一次插管、第一次遺忘你、第一次對你大聲喝斥、第一次拿東西丟你或丟家人，就是性格丕變」。

不過謝祖武認為，身為一個藝人，能把這段往事拿出來分享，讓大家對長照、失智失能者愈來愈重視也是好事，「犧牲一個人把情況講出來，否則其他人不知遇到這種事有多痛，我們不能只是每天曬美好的事，人生哪有那麼美好，演藝圈哪有那麼美好？」

對於上月與兒子謝展榮在金鐘獎頒獎典禮合體擔任頒獎人，他笑說「我還謝謝他同框」，坦言父子倆又有一陣子沒見面了，平常沒特定家庭聚會，因為都在工作，他一向覺得工作得來不易，一切先以工作為主，兒子似乎也是這樣，父子之間也不需要相互交代什麼，就是心領神會，最需要的是默契。金鐘獎當天收工後也是他直接回家、兒子回宿舍，這期間只有因為帶貓咪去打預防針才見過一次面。他最近看了兒子熱播中大愛劇《接住流星的人》，笑說「他跟柯叔元好像父子喔」。