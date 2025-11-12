奇鋐今天下午舉行法說會，公布114年前3季財報，受惠於AI伺服器出貨持續增加，奇鋐114年第3季合併營收為389.37億元，季增31.57%，年增104.23%，創下單季歷史新高，營業毛利為101.72億元，季增40.81%，年增127.05%，單季合併毛利率為26.12%，季增1.71個百分點，年增2.62個百分點，營業淨利為80.85億元，季增58.68%，年增160.14%，稅後盈餘為53.39億元，季增33.58%，年增129.73%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為13.67元。

就各產品別來看，今年第3季散熱產品營收佔比約63%，機箱佔比約16.6%，系統與週邊產品約佔11.2%，富世達(轉軸)約佔9.2%。

若依終端應用來看，今年第3季伺服器/網通營收佔比約67.8%，電信營收佔比8.2%，3C營收佔比21.2%，其他約佔2.8%。

奇鋐114年前3季合併營收為918.64億元，年增80.63%，營業毛利為234.24億元，年增101.12%，合併毛利率為25.5%，年增2.6個百分點，營業淨利為175.41億元，年增134.82%，營業淨利率為19.09%，年增4.4個百分點，稅後盈餘為125.5億元，年增115.08%，每股盈餘為32.25元。

就各產品別來看，今年前3季散熱產品營收佔比約61%，機箱佔比約16.4%，系統與週邊產品約佔13.4%，富世達(轉軸)約佔9.2%。

若依終端應用來看，今年前3季伺服器/網通營收佔比約65.6%，電信營收佔比10.8%，3C營收佔比20.3%，其他約佔3.3%。

展望第4季，奇鋐表示，2025年第4季營收及獲利保持正向看法，現階段客戶出貨及未來在開發的案子，公司都有積極參與其中，只要終端需求沒有減弱，公司的展望將是愈來愈好；在產品別部分，公司三大主軸：散熱產品/風扇/機箱都會持續成長，成長的強弱依序為散熱產品、機箱、風扇。