「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會即將於22日登場，邰肇玫今（12日）領軍南方二重唱、楊芳儀和徐曉菁、林佳蓉和許淑絹，以及闊別民歌舞台30年的芝麻（陳艾玲），組成「八仙合韻」一同彩排合唱〈小小貝殼〉。

林佳蓉畢業就出國深造，目前在美國加州當會計師，這次請假回來與許淑絹合體演出，兩個孩子也專程買機票來看演出。許淑絹說，很多前輩都凋凌了，很珍惜跟前輩一起唱歌，很榮幸也很慶幸可以一起唱進大巨蛋。

一代巨星劉文正退休後定居美國，今是他73歲大壽，被問是否耳聞劉文正近況，定居美國的林佳蓉雖然不曾見過他，許淑娟卻透露，「我姊夫的朋友跟他打過麻將，他應該還在啦！」她表示，在加州有華人麻將幫會一起打牌，而且打得滿兇，不過她也笑說這是二十年前的事了。

許淑絹（左起）、林佳蓉、徐曉菁、楊芳儀、邰肇玫、陳艾玲、南方二重唱今（12日）為「臺北大巨蛋·民歌大團圓」演唱會彩排。（陳俊吉攝）

楊芳儀和徐曉菁二重唱，上次合體演出是十年前，這次為民歌大巨蛋再度合體，楊芳儀定居在美國紐澤西，這次專程返台演出，笑稱「農婦當慣了很難接受挑戰」，分享在自家後院當自耕農，有鹿、狐狸、野兔，常常早上起床看到一群鹿在後院，也偶爾有熊出沒。

楊芳儀和徐曉菁是東吳大學同班同學，以〈秋蟬〉一炮而紅，其實兩人當年聽到這首歌第一反應竟是不要唱，徐曉菁坦言：「覺得太簡單、太老派了，那時十幾歲大學生誰要唱這種慢三拍的歌。」但唱片公司很有眼光，堅持不讓她們換歌，造就了她們的成功，也讓兩人心懷感謝。

主辦單位中華音樂人交流協會為籌備「2025臺北大巨蛋·民歌大團圓」這場號稱民歌史上規模最龐大的年度壓軸盛典，歷時8個月、集結74位歌手輪番獻唱122首民歌經典，總演出長達7小時，更動員超過2500位台前幕後工作人員、 80人影像攝影團隊以及19間美食品牌提供餐飲服務，堪稱開唱前就先締造奇蹟。