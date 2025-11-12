獨家／西門町強迫推銷亂象！　2女強拉落單男 死纏爛打逼買保養品

熱鬧的台北西門町商圈，長年存在強迫推銷亂象。近日又有民眾向《中時新聞網》投訴直指，一名約50多歲、穿著樸素的女推銷員，專挑落單男子搭訕，以「幫湊活動人數」「體驗洗臉」為由，不斷糾纏，甚至試圖將人拉進美容工作室。
從現場錄下的對話可聽出，女推銷員開口先以「帥哥幫湊個人數」、「教你洗臉」為話題攀談。接著對方誆稱有「體驗價1500元做臉課程」，再一步步推銷價值1780元的「痘痘消炎產品」。當投訴人表示拒絕或已有約，她仍緊追不放，話術頻頻切換，從稱讚外貌、關心工作到情緒施壓，全程不給對方脫身機會。
更誇張的是，推銷員往往2人一組行動，一人負責搭話、另一人則在一旁「補刀洗腦」，藉由引導式對話讓受害者放下戒心，再以「體驗看看」、「產品少少買」誘使掏錢，不好意思拒絕或意志不夠堅強的人恐上鉤。
西門町街頭推銷亂象層出不窮，從「體驗洗臉」到「強迫購買」，話術花樣百出。若再不遏止，恐讓觀光形象蒙羞。遇到類似情況，請勇敢說「不」，並撥打110報警求助。
