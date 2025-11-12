和碩法說會由共同執行長鄧國彥、鄭光志主持，說明第三季財報與第四季至明年營運展望。和碩第三季合併營收為2,578.63億元，季減3.5%，年減12.4%；毛利率4.2%，營業利益32.18億元，稅後盈餘為45.45億元，EPS為1.69元。前三季合併營收7,976.32億元，與去年同期持平，稅後盈餘91.36億元， EPS為3.42元。

針對第四季展望，管理層指出，第四季是NB淡季，但是桌機與伺服器出貨會成長；消費性產品因今年遊戲機需求穩健，可持續出現成長；網通產品第三季已成長，動能會延續至第四季。至於手機業務，反應第四季傳統旺季，業績會成長，成長幅度則視產品組品而定。

和碩已在第三、四季陸續出貨GB200、GB300，可望逐步對營收產生貢獻。管理層針對國內外布局說明，上半年收購2座廠房，主要是為了設置伺服器生產線；9月在墨西哥廠已試產伺服器成功，可由L1至L11完整生產；美國德州廠正在施工與產線佈建中，明年第一季完工、3月底前量產，能夠生產L6至L11的伺服器，同時，也不排除電動車與網通產品，因應美國客戶需求。

由於今年全球電動車市場表現趨緩，法人關注電動車業務情況。和碩透露除兩大車廠客戶，去年到今年還新增不少新客戶，並在NPI(新產品導入)，明年下半年起會陸續進入量產，有望帶動業績成長。

法人也關心記憶體缺貨漲價。對此，鄧國彥坦言記憶體價格變化確實是變數，和碩身為代工廠，相關採購須視客戶組合進行，目前看起來狀況還好，但是這是先看到第四季，明年第一季依實際情況再做審視。

和碩強調，今年前三季全球經濟環境不確定性大，且有對等關稅因素干擾，和碩仍維持穩健步伐，且海外布局的產能逐漸成型，待美國德州廠明年第一季量產，可望進一步強化供應鏈與交付能力，貼近主要客戶，維持競爭優勢。