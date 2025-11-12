大罷免靈魂人物曹興誠建議賴清德總統提名民進黨立委沈伯洋參選台北市長，消息一出引發各界討論。國民黨前發言人楊智伃發起請願連署，要賴清德務必一定要提名沈伯洋代表民進黨選市長，「青鳥國師曹興誠點名沈伯洋，想完成『三敗國師』的美譽。」

楊智伃在Threads上發起請願，請賴清德一定要讓青鳥尊者、抗共先知、防災哲學家、資安天眼、針孔天才、瑰寶級候選人、最懂老共的男人、民進黨認知作戰大將軍沈伯洋批民進黨戰袍出戰台北市長，是綠營絕境逢生的關鍵人物。

國民黨前發言人楊智伃發起請願連署。（楊智伃臉書）

楊智伃表示，曹興誠開示民進黨：「沈伯洋，就是你們台北市的真命天子！」一語驚天，民進黨全黨瞬間肅然起敬，誰還敢懷疑曹國師的旨意？畢竟，自從大罷免啟動以來，曹國師號令青鳥、民進黨地方諸侯、民代無不聽命，成為唱跳俱佳的全能藝人。如今，曹師公再開示，陸戰空戰通通制霸，罷團行軍所到之處，民代無不瑟瑟發抖。

楊智伃說，自大罷免以來，曹興誠已經創下726與823兩場血淋淋的大敗，看起來想完成「三敗國師」的美譽。這次霸氣再現，一聲「青鳥再起」，想必會讓全台北市的草都不敢長高三公分。

楊智伃也提到，只不過當初，曹興誠在大罷免之前說大罷免是公民運動，大罷免大失敗後，又說「民進黨請我推動罷免」。曹興誠這次可能要講清楚，到底曹興誠點名沈伯洋，是曹興誠的意思，還是賴清德的意思？失敗不可恥，說謊又裝神弄鬼才可恥。