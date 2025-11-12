18歲住在新竹縣湖口鄉的高姓少女，本月2因與家人發生口角後離家未歸，家人一度無法連繫上她，其母親發現女兒的手機定位最後出現在桃園市復興區，上網臉書至當地交流平台發文請求協助，大溪警分局巴陵派出所所長游華進昨（11）日晚間執行巡邏勤務發現高女蹤跡，通知其家人到場，過了9天家人順利將高女帶返家。

高女離家後獨自一人到桃園市復興區，因山區手機訊號不好，家人一度無法聯繫上她。高女母親以手機定位方式發現最後出現位置在復興區，於是在復興區當地網路平台發文請求協尋。正值鳳凰颱風來襲之際，昨晚赴區山區下著大雨，游華進和同事巡邏時在轄區華陵里產業道路發現一名女子徒步，因為看起來不像是部落居民，納悶天氣這麼差不可能是遊客於是上前關心，詢問後確認是失聯的高女。

家屬對警方積極協助尋獲女兒深表感謝，警方也呼籲青少年遇有家庭或情緒困擾，應尋求家人、師長或社工協助，共同化解問題，避免親友擔憂。