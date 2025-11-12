群光今天下午舉行法說會，群光2025年前3季合併營收為達725.84億元，年減3.5%，營業毛利為133.77億元，年減12.8%，合併毛利率為18.4%，營業淨利為64.2億元，年減17.9%，稅後淨利為58.31億元，每股盈餘為8.01元，淨利與每股盈餘均為同期歷史次高，其中114年第3季稅後淨利為20.86億元，單季每股盈餘為2.87元。

展望第4季，群光表示，影像營收因部分商用監控攝影機量產自第3季延至第4季，挹注第4季營收表現，因此影像營收表現預期與第3季相當，法人預期，群光第4季營收將小幅季減。

至於明年，群光表示，微軟已停止支援Windows 10，根據IDC報告指出，企業換機需求已逐步啟動，惟因美國市場受到關稅暨總體經濟不確定影響較高，美國市場在今年第二、三季表現疲弱，但非美市場成長明顯高於美國市場，顯示企業換機潮已開始出現，PC升級到Windows 11的週期將延續至2026年，2026年PC市場將有很大機會穩定復甦，成長優於今年，並且商用市場將是成長的主力。

法人認為，2026年的商用NB機種需求備受期待，隨著AI逐步普及應用在百工百業，預期AI PC的滲透率亦將往上攀升，Gartner預測2026年AI PC將佔PC市場總出貨量的55%，群光的NB鍵盤、影像模組以及電源供應器產品將直接受惠，尤其是LED背光模組NB鍵盤滲透率將再度推升，NB影像模組的亦有機會往更高產品規格以及客製化邁進，NB電源供應器的瓦特數持續擴大，有利於單價及獲利。

在AI影像產品方面，群光表示，產品組合優化的執行預計將在2025年告一段落，2026年將積極拓展高附加價值產品，除了商用監測影像產品、智慧視訊會議系統、運動攝影機、車用駕駛監測系統、以及智慧家庭影像產品外，預計將加入新的專業戶外休閒活動攝影機貢獻營收，帶動AI影像產品組合多角化發展，促進獲利成長。