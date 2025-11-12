鳳凰颱風中心目前在鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，颱風有逐漸減弱為熱帶低壓趨勢。氣象署預估颱風今（12日）晚登陸恆春半島，最快今晚至深夜減弱為熱帶低壓。氣象署科長林秉煜說明最新天氣變化。

林秉煜表示，鳳凰颱風和過去幾個颱風構造不同，周圍對流並不強，較強的對流位於北側，目前剛好通過澎湖海面，氣象署預估颱風最快未來1至2小時會通過屏東、鵝鑾鼻一帶，並於今晚至深夜從台東、屏東一帶出海，東移過程中南部地區有明顯降雨，花蓮、台東也有間歇性雨勢，北台灣地區則因為東北季風有明顯雨勢，若颱風未來進一步減弱，最快今晚至深夜轉為熱帶低壓。

氣象署分析未來降雨趨勢。（氣象署提供）

林秉煜指出，今晚至明（13）日基隆北海岸、花東、屏東、大台北山區有局部豪雨，北部、高屏、東半部地區、澎湖有局部大雨；明天颱風遠離後，北台灣雨勢明顯，花東有局部雨勢，中南部天氣穩定。

周五（14日）東北季風影響，桃園以北、宜花地區有局部雨勢，竹苗山區、台東、恆春有零星降雨；周六、下周日（15日、16日）桃園以北、宜蘭地區有局部降雨，花東、恆春有零星降雨；下周一（17日）東北季風報到，降雨範圍增加、溫度進一步降低，各地偏涼、低溫下降16至18度。

風力部分，林秉煜說明，今晚台中以南、恆春半島、澎湖、馬祖沿海地區有9級強陣風，南高屏、台東陸地也有9級強陣風，颱風通過後轉為東北季風天氣，沿海地區、恆春半島、澎金馬等離島有9至10級強陣風。

林秉煜補充，今晚明晨北部、南部、東半部嚴防大雨，尤其基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨和短延時強降雨，沿海、離島易有強風。