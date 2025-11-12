台灣大今年第3季電信營收占整體營收比重約46%，近期momo購物受到電商市場激烈競爭影響，營運出現衰退，貢獻台灣大營收占比由過去高峰的六成以上降至53%；累計前三季，momo貢獻EBITDA（稅前息前折舊攤提前獲利）年減16%，電信事業則年增4%。

針對台灣電商市場競爭日益激烈、國際業者積極插旗的情況，林之晨表示，目前主要競爭壓力來自一家以高額補貼搶市的國際業者。儘管競爭激烈，momo仍成功維持營收表現，僅呈現小幅下滑。他指出，雖然國際業者在台投入的資源與補貼規模仍難以預測，但這樣的競爭不全然是壞事，從最新季度數據觀察，整體零售市場並未顯著成長，但電商表現明顯優於實體通路，顯示消費支出正加速往線上轉移。換言之，對整個電商產業而言，補貼行為在某種程度上正在「教育市場」。林之晨強調，即使明年該國際業者策略改變，公司也會化危機為轉機，持續靈活應對市場變化。

台灣大透過其100%持股子公司「大富媒體科技」間接持有momo約45.01%股權，為momo最大股東。市場觀察認為，其所指的國際業者可能為韓國電商Coupang（酷澎）。Coupang近年在台以「火箭配送」與高頻行銷補貼快速擴張，並持續投入倉儲與物流資本支出，符合「以大額補貼搶市」的特徵。

針對第三季現金減少原因的提問，財務長張家麒表示，本季現金下降主要與momo相關，主要因今年投入中區物流中心建設，導致資金支出大幅增加。與去年同期相比，現金流出金額約多出10億元，是造成現金減少的主要原因。他進一步說明，除已由董事會核准超過一年的中央配送中心建設案外，目前並無其他大型支出計畫。若觀察行動事業的資本支出（Capex），年度投資規模屬於「正常化」水準，金額將遠低於10億。

台灣大第三季業績表現穩健，受惠於iPhone 17熱銷、新科技事業貢獻成長，帶動行動服務營收提升。累計前三季合併營收為1,419.8億元，年減0.9%；稅後純益105.6億元，年增1.9%；每股純益為3.49元。