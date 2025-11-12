前三季智冠集團加速推動OMO虛實整合行銷策略，自媒體平台核心應用場景「街頭玩家見面會」與國際遊戲大廠緊密合作，針對多款遊戲新作、改版規畫客製化推廣專案，品牌合作數量、單場人流均較去年呈倍數成長，提升遊戲宣傳與轉換成效。全台合作點位也正式突破2,000家，成為遊戲產業重要的在地行銷推廣平台。

在數位遊戲事業群方面，重點大作《尋秦記》由黃易出版社授權，網龍自主研發，與遊戲新幹線共同發行，集結集團研發、美術與音樂製作能量，以二次元美術風格與創新玩法，重新詮釋黃易大師穿越題材鼻祖的經典故事。遊戲將於11月23日啟動首波上市前宣傳活動，結合智冠自媒體與廣宣資源，預期吸引原作粉絲關注，並進一步拓展新世代玩家族群。

子公司智雲科技啟動雲端與資安的雙引擎策略，將服務版圖更進一步延伸至資訊安全領域，並攜手威彼資訊與北祥科技服務成立三方策略聯盟。透過導入國際級產品DBSAFER、在地化與安裝測試，打造完整的資安生態鏈，協助企業強化防護韌性。智雲亦持續關注產業需求，未來將推出專屬遊戲產業的雲端資安解決方案。

子公司一帆數位以數據、創意與技術為核心，結合資深廣告顧問團隊的人為洞察與AI應用，從媒體策略規畫、素材設計到廣告投放，提供全方位數位行銷解方。未來將持續掌握數位科技脈動，推進行銷創新與新媒體綜效，拓展品牌價值與市場競爭力。

金融科技事業群藍新集團持續優化金流技術與系統整合能力，針對第四季電商、旅遊與購物旺季，加強提供商戶安全穩定的多元收款服務。面對零售與服務業加速數位轉型的趨勢，藍新旗下電子支付公司「簡單行動支付」將進一步推動行動端收款應用，導入支援NFC的Android智慧型手機、平板、移動終端與各類loT裝置，讓商家可直接利用既有設備導入收款功能，降低建置與維運成本，打造跨產業、多場域的智慧收款生態系，協助零售通路邁向新世代智慧營運。