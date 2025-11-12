路透社報導，俄羅斯財政部周三（12日）宣布，政府預計12月8日發行首批以人民幣計價的國內債券，期限3年至7年不等。因能源銷往中國大陸而經常流通積存人民幣的俄羅斯企業與往來銀行，將獲得投資新標的。

路透社10月31日曾引述知情人士說法報導，俄羅斯政府計畫今（2025）年在本國市場首次發行人民幣計價債券。俄國財政部周三宣布的內容證實了這項報導。俄羅斯向中國大陸銷售能源累積大量人民幣流通，發行以人民幣計價的政府債券將為俄羅斯出口商與銀行提供新的投資選擇。

俄國財政部說明，負責債券發行的包括俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）、俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）、VTB資本公司（VTB Capital）。發債規模預計12月2日認購截止之後確定。

此前消息人士透露，財政部計畫發行最多4期債券，總規模上限4000億盧布（約50億美元）。投資人可用人民幣與盧布支付債券款項或收取票息。

俄羅斯財長希魯阿諾夫（Anton Siluanov）今年5月表示，俄中貿易總額高達90%以盧布與人民幣結算，但當時他未詳述人民幣占了多少。去年俄中貿易額創了新高，達到2450億美元。

債券將於莫斯科證券交易所（MOEX）發行。莫斯科證交所現正受到西方制裁，大多數外國投資人無法參與認購，包括來自中國大陸與其他亞洲國家的投資者。

俄羅斯持續與中方談判，盼在兩國金融市場之間「搭橋」，讓中方投資人能在不受西方國家機關監管的情況下投資俄國資產。迄今為止俄中就此上未談出任何結果。