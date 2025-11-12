警方在桃園機場將陳男通知到案說明。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市51歲盧姓男子，11月9日在threads 張貼副總統蕭美琴赴歐盟議會演講的不實哏圖，另名41歲陳姓男子在6小時後，也在社群軟體轉貼該不實貼圖，並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的不實訊息，警方接獲檢舉後，昨天及今天將2男通知到案，訊後，依違反社會秩序維護法移送台北地方法院簡易庭裁處。

警方調查，盧男是健康諮詢公司負責人，9日在自己的threads上，張貼蕭美琴在歐盟議會演講的照片，並加上「場地我租的，會議我贊助的，名聲給我的，錢老百姓出的」等字樣，陳男則在6小時後，轉貼該張哏圖在蕭美琴的threads上，並留言稱「法國BBC報導台灣捐贈80億歐元巨資交換演講」的不實訊息。

盧男事後雖迅速刪文，但刑事局接獲檢舉後，昨日通知盧男到案說明。陳男則是在留言當天即赴日本東京旅遊，今天下午3時返抵桃園機場時，被警方通知到案，陳男因在日本旅遊時扭傷腰部，坐著輪椅格外引入注目，陳男供稱，留言是在網路上看到轉貼的，明眼人一看法國BBC就知道是假的、開玩笑的。

刑事局強調，對於各種流傳的訊息、謠言應多加查證，切勿杜撰或轉傳不實訊息；民眾若接獲來源不明或未經查證屬實的資訊時，亦應先查證內容是否真確、辨識真偽，避免成為假訊息的傳播者。