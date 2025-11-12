受鳳凰颱風外圍環流影響，高雄台20臨105線梅山口至大關山，0至37公里處今（12）日上午7時起預警性封閉，經公路局甲仙工務段下午巡查確認路況安全、排除零星落石後，於下午5時解除封閉，恢復一般管制通行。

公路局提醒，用路人行經南橫公路時應提高警覺，留意可能發生的落石與路面濕滑狀況，並注意沿線公路資訊看板（CMS）及警廣即時路況播報。

公路局甲仙工務段表示，民眾可透過「幸福公路APP」、公路防救災資訊系統或「智慧化省道即時資訊服務網」查詢最新道路通阻情形，行車務必遵守管制規定，確保安全。

高嘉瑜控「台北市變上海」遭打臉 挨酸：還是去唱歌好了
已婚男偷戀「睡覺好友」！曖昧對話曝 還研究怎麼不被抓
馮淬帆告別式低調落幕！生前遺願「守護中華民國」骨灰長眠金門
#南橫 #梅山口 #大關山 #解除 #管制
金燦碎芒擁抱秋涼花香 全台10大秋日花季浪漫登場