中鋼連兩季虧損，中鋼今年第三季營業收入735.15億元，年減14.13%；營業毛利1.97億元，年減89.52%，毛利率0.27%，年減1.94個百分點；營業損失30.16億元，損失擴大，營益率-4.10%，年減2.67個百分點；本期淨損28.90億元，淨利率-3.93%，轉負年減4.17個百分點；歸屬於母公司業主淨損24.80億元，單季每股虧損0.16元，創下11個季度最低。

中鋼前三季營業收入2417.82億元，年減11.73%；營業毛利53.81億元，年減50%，毛利率2.23%，年減1.7個百分點；營業損失42.59億元，年減601.28%，營益率-1.76%，年減2.07百分點；本期淨損43.93億元，年減247.36%，淨利率-1.82%，年減2.91個百分點；歸屬於母公司業主淨損41.38億元，年減319.74%；累積基本每股虧損0.27元，遜於去年同期的每股盈餘0.12元。

中鋼於114年11月12日周三上午召開第19屆董事會第3次會議，通過主要議案，其一煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈性，通過投資新台幣6.4億元進行煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年6月30日止，為期2年6個月。

中鋼通過主要議案，其二軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫核議案，為降低生產成本，提升生產效率及強化接單彈性，通過投資新臺幣4億元進行軋鋼二廠熱軋酸洗塗油線銲接機汰舊換新計畫，計畫期間自115年1月1日起至117年12月31日止，為期3年。

中鋼董事會決議取得子公司興達海基公司之主要資產負債，中鋼擬以不超過新台幣1.385億元取得興達海基公司之主要資產負債，興達海基公司為中鋼持股達100%之子公司，本次交易係屬集團內財務結構調整，對中鋼之股東權益無重大影響，興達海基公司仍存續並持續經營，其目的為協助興達海基公司改善財務結構暨調整經營方向，興達海基公司將轉型為製造支援及綠能技術服務相關業務領域。

中鋼今年前10月營收2662.44億元，年減11.81%。中鋼第四季為傳統淡季，市場擔憂中鋼年度轉虧，為1971年設立後第二次的年度虧損。展望11月集團出貨狀況，預估持平或小幅增加，呈現逐月成長態勢，但變數仍多，後續持續觀察實際狀況。中鋼本周五也將公布盤價，並在月底舉行法說會，進一步說明後續營運展望。