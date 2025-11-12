鳳凰颱風來襲，預估今晚登陸後快閃並減弱為熱帶性低氣壓，但已對部分地區造成災情。交通部公路局今晚表示，截至17時30分，宜花東省公路仍有4處路段災阻不通，呼籲用路人颱風豪雨期間山區路況難掌握，非必要請勿進入山區道路。

公路局統計截至12日17時30分共4處災阻路段：

1. 花蓮縣秀林鄉台8線157K＋700(豁然亭路段)邊坡持續性落石雙向阻斷，機具已在現場待命搶修，預計13日15時搶通。

2.宜蘭縣蘇澳鎮台9丁線2K~16K＋900(蘇澳至東澳路段) 土石流坍方雙向阻斷，預計13日14時搶通。

3.花蓮縣光復鄉台9線228K＋500~236K＋500(馬太鞍溪河床臨時便道)南下及北上便道遭水流淹沒，視水退確認災情後，評估搶通時程。

4.台東縣海端鄉台20線149K＋110至171K＋500(向陽至利稻) 150K＋100、155K＋100等兩處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，預計13日08時搶通。

公路局將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於公路資訊看板（CMS）、警廣、電視及平面媒體。

公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路局智慧化省道即時資訊服務網、幸福公路APP及收聽警廣路況廣播，掌握路況預作行程規畫。