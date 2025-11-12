AI（人工智慧）成為人類的好幫手，但是伴隨而來的問題也逐漸浮現。繼南韓私立名校延世大學和高麗大學相繼傳出學生利用AI集體作弊後，國立首爾大學也淪陷。3大名校無一倖免，引起南韓社會關注。

韓聯社今天（12日）報導，上月首爾大學自然科學學院通識課程「統計學實驗」的期中考，有多名學生用AI解題。這門課共約30名學生選讀，考試在配有電腦的教室內進行。雖然校方在考試前，明確告知學生，不得用AI解題，但經確認仍有部分學生違反規定作弊。首爾大學已決定將該場考試結果判定為無效，將舉行補考。

不過，校方表示這次是個別行為，而非集體作弊。另一方面，首爾大學預定於本月21日舉辦一場以「可以用ChatGPT做作業嗎？」為題的AI工作坊，對象為大學部學生。

韓聯社另報導，日前南韓私立名校延世大學才爆發學生用AI等工具集體作弊。該校準備舉辦論壇形式的討論會，蒐集校內師生對此次事件及AI倫理問題的意見。對於確認作弊的學生，校方將依規定進行處分。同時，也計劃就授課與考試逐漸線上化、AI技術快速進步及應用範圍不斷擴大的現況，討論教育與評分的方式應如何調整。

在延世大學一門針對3年級學生、與生成式AI相關的課程「自然語言處理（NLP）與ChatGPT」，任課教授日前表示：「已發現學生多起作弊行為。」他表示：「主動自首的學生期中考將記零分。若否認且被查出者，將依校規給予有期限的停學處分。」該課程約有600名學生選修，因人數眾多而採線上授課。上月15日舉行的期中考同樣為線上進行，但有不少學生在考試中使用ChatGPT等AI工具。教授雖要求學生錄製考試時的螢幕畫面、臉部及手部影像，防止作弊，但仍無法完全杜絕部分學生的作弊行為。據推測參與作弊的學生過半。

另一名校高麗大學也有學生通過聊天軟體KakaoTalk的開放聊天室作弊。該校開設的「對高齡社會的多學科視角理解」大型遠端通識課程，約有1400多名學生修課，上月25日以線上方式進行期中考。但一些學生通過KakaoTalk開放聊天室共用試題截圖。校方隨後決定對這門課期中考做出全面無效的處理，並且探討如何處罰作弊學生。