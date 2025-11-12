財政部長莊翠雲13日將赴立法院財政委員會針對減少貧富差距專案報告，根據財政部報告顯示，三大方向、12項措施縮小貧富差距。

首先是「建置合理稅制」上，財政部以擴大稅基，例如實施房地合一、房地合一2.0；未上市櫃股票交易所得計入基本稅額以及實施個人受控外國企業(CFC)制度;實施房屋稅2.0(俗稱囤房稅2.0)，抑制囤房；合理調整免稅額、扣除額及課稅級距金額，減輕薪資所得、育兒、高齡及身障家庭的租稅負擔；調高小規模營業人起徵點，銷售貨物起徵點從8萬提高到10萬、銷售勞務起徵點從4萬提高到5萬；以及加強查稅。

第二個方向是「協助弱勢，縮小所得差距」，包含運用公益彩券盈餘及回饋金照顧弱勢；協助籌措長照與住宅基金財源，到今年10月底撥入長照基金金額已經達6255億元、撥入住宅基金金額240億元；提供國有不動產興建設宅、長照設施；延長大宗物資營業稅、貨物稅，降低貨物膨脹對弱勢衝擊；減徵一般民生用品貨物稅，例如節能家電、汽機車等

最後是鼓勵企業聘僱青年、高齡者及加薪，中小企業增僱2人以上的24歲以下或65歲以上國內員工，支付薪資金額的200％限度內，可從企業的所得額中減除；若幫員工加薪，可在員工薪資的175％之內自加薪年度所得額扣除。