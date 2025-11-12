鳳凰颱風與東北季風共伴效應下，昨（11）日宜蘭地區下起超豪大雨，各地皆傳出災情。然而，位於宜蘭濱海的一處釣蝦場，也遭到這波大雨影響，大水淹進釣蝦場，讓民眾一時難以分清楚何處是釣蝦池。另有民眾面對水已淹至腳踝，仍處變不驚地繼續在場內開心聊天。

從曝光影像顯示，一群民眾在宜蘭濱海某釣蝦場拍下畫面。由於宜蘭地區下起超豪大雨，大量雨水灌入釣蝦場，場內已被水淹至蝦池一半高，幾乎分不清哪裡是蝦池。然而，民眾仍淡定地坐在椅子上開心聊天，完全不擔心，店內生意也未受到影響。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示「理解泰國蝦，成為泰國蝦」、「一時之間我分不清楚哪裡是蝦池」、「蝦子不就跑出來」、「沈浸式釣蝦」、「本來在釣蝦場，現在在釣蝦池」、「宜蘭人都那麼chill嗎？」「這是要釣人還釣蝦」、「這樣可以現撈嗎？」、「所以蝦是在裡面還是在外面？」

對此，業者表示，目前已暫停營業並配合淹水撤場，並強調除了池邊設施泡水外，蝦池本身也需清淤與消毒，暫時無法恢復營運。宜蘭縣府則表示，待風雨過後，業者在復工前須檢視場地結構安全、防水排水設施以及環境衛生。