台中市太平區擁有百年歷史的番仔路庄聚落，長達40餘年的土地產權爭議近日再度升溫。據傳番仔路自救會會長林秀芬因承受巨大壓力，11日試圖輕生，幸即時獲救，目前在醫院接受治療，並無生命危險。

番仔路地區位處台中太平區台74線快速道路台鐵精武車站之間，屬於北太平與舊市區接壤的精華地，現今仍屬於農業用地，開發潛力無窮。當地房仲預估，以番仔路地區這塊方正街廓、四面臨路的2甲土地開發案來講，如變更地目，保守獲利30億起跳，也成為各方覬覦的肥羊。

自救會稱，番仔路庄土地糾紛源自1970年代地主委託人偽造文書，將土地盜賣給他人。雖然首次訴訟居民勝訴，但後續二、三審敗訴，法院認定居民未在法定期限內表達購買意願，喪失優先購買權，住民和財團也展開40多年纏訟，部分房屋已陸續被拆，主張土地買賣契約無效，正在透過律師團隊提起「確認買賣不存在」訴訟，要求停止強制執行程序，並撤銷土地登記。

林秀芬是自救會會長，也是當地居民捍衛世居地的核心領導者。在2023年4月10日，其家古厝成為番仔路庄第一個被強制拆除的城池。當日，她曾站上屋頂堅守防線，最終在警方進入時因心神崩潰而激動自傷，被村民及抗爭者及時制止。近期再次傳出，她因壓力過大試圖輕生，幸而未成功，自救會成員及當地里長皆證實此事。

