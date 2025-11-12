鳳凰颱風來襲，馬太鞍溪水暴漲後從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，淤泥遍村，讓村長痛批水利署不延伸堤防導致釀災。經濟部今回應，該處本來就沒有堤防，沒有破堤不補問題。至於不延伸工程去封住缺口，是考量該處地勢較高，淹水險較低。目前已積極進行防堵措施，預計今日可完成。

對於明利村災情，經濟部表示，是10日鳳凰颱風侵襲雨量增加，河川淤積嚴重，遠超過預估，才導致泥水進入萬榮鄉明利社區。

災情讓明利村長林萬成砲轟，說早告知堤防尾端缺口很危險，要求延伸封住缺口。經濟部坦言，村長有反應，可是水利署評估後，考量該處地勢較高，淹水風險相對較低，仍決定先以沙包短期加固，並且加強疏濬。

經濟部強調，從10日起，已派60人30輛機具24小時日夜進行導水，目前明利社區的水勢已稍緩，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，引導進入排水系統，進一步防止河水溢出後進入市區，預計今日可以完成防堵作業，減少對民眾影響。

該部為自己辯護說，從9月27日馬太鞍溪堰塞湖釀災，到鳳凰颱風侵襲，水利署集中人力以及機具，處理下游光復鄉溢流處的馬太鞍溪疏濬及破損堤防重建工程，在11天內疏濬203萬方土石、復原了2860公尺的堤防，這次鳳凰颱風來襲，才讓光復及萬榮鄉衝擊相對降低。