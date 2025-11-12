俄羅斯聯邦安全局（FSB）週二（11日）指控，英國、荷蘭調查媒體組織《冒險者》（Bellingcat）參與了由英、烏克蘭情報單位策劃的行動，試圖以300萬美金（約新台幣9320萬元）策反一架搭載「匕首」（Kh-47M2 Kinzhal）高超音速飛彈的俄軍MiG-31戰機降落北約境內，最後該情報小組所在中心反遭匕首飛彈襲擊。

綜合路透社、印度《經濟時報》（Economic Times）及俄官媒塔斯社（TASS）報導，FSB指出，烏克蘭情報人員在接觸該MiG-31飛官時，利用《冒險者》媒體身份作為掩護，假借採訪名義接近飛官。一名自稱為《冒險者》員工的人首先聯繫機長，提出以「任選西方國家公民身份」為條件，要求他駕駛搭載匕首飛彈的戰機飛出俄羅斯，降落在北約國境內。

策反駕駛未果，轉向武器官

遭到拒絕後，情報人員轉而聯絡另一名MiG-31飛官，開出300萬美元與外國公民身份的報酬。當該武器官表示「不會操降MiG-31」時，對方甚至提議以線上方式教學他怎麼操降，FSB指出，行動計畫最終包括「在機上毒殺機長或破壞駕駛艙隔板」，以奪取飛機控制權。

After the commander refused to help hijack the MiG‑31, they offered the pilot $3M and citizenship



The pilot said he couldn't land it solo, they'd teach him ONLINE



Plan: neutralize the commander — POISON his oxygen mask or break the cockpit divider https://t.co/jClV2fc4Lb pic.twitter.com/WQtkY6Iuea — RT (@RT_com) November 11, 2025

FSB稱，英國、烏克蘭特工原計劃是飛往羅馬尼亞康斯坦察附近的北約米哈伊爾．科格爾尼恰努空軍基地（Mihail Kogălniceanu），意圖包裝成俄羅斯挑釁北約的行動。

俄外長冷評英國難洗刷乾淨

俄媒報導引述外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）評論表示，英國「很難撇清」在企圖劫持俄軍MiG-31戰機事件中所扮演的角色。「俄聯邦安全局（FSB）已經非常詳盡地揭露整起事件的內幕，我不知道英國要如何才能洗清這筆帳。」

他指出，英國如今早已失去帝國時期的經濟與軍事實力，卻試圖透過這類行動來「彌補失落的影響力」。

拉夫羅夫同時批評英國媒體近期展開一場「資訊戰」，以轉移外界對其內部混亂的注意。他提到，英國廣播公司（BBC）總裁與執行董事在外界批評因扭曲報導川普2021年演說相繼辭職，英媒此後發動輿論攻勢，意圖淡化自身危機。

英烏情報據點遭匕首報復轟炸

策反性行動曝光後，俄羅斯航空太空軍派出MiG-31並對烏克蘭布羅瓦里的軍事情報中心發動「匕首」飛彈報復攻擊。FSB表示，這項行動再度顯示烏克蘭國防部情報總局「缺乏創意」，只是重複先前失敗的伎倆。

FSB表示，英國與烏克蘭策劃這次劫機行動，目的在於獲取「匕首」飛彈的技術機密，包括導引系統、導航模組與慣性控制技術，以便加速自身高超音速武器計畫，並發展反制手段。