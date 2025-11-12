美國勞動市場放緩，打擊美元升勢，新台幣兌美元匯率早盤小升開出，外資延續匯出方向，而匯價來到相對低位，出口商也進場拋匯，形成買賣力道對作，盤中升貶互見，最終小幅收貶作收，市場靜待美政府重啟，加上鳳凰颱風影響，中南部縣市休假，市場交投清淡，匯市成交量相對低迷。

台北金融市場股匯脫鉤，台股收漲逾160點，新台幣盤中一度跟著上揚，但外資賣超並匯出，終場匯價收在31.069元、續貶1.7分，寫下5月1日以來半年多收盤新低，且已連三個交易日收黑，總成交量僅16.575億美元。

匯銀主管形容，由於中南部多個縣市休假，市場買賣清淡，早盤新台幣幾乎沒波動，「以為螢幕壞掉了」，但午後市場交投回溫，在31.02元附近以外資為首的美元買盤進場，帶動盤中最低貶至31.071元，相對之下，出口商等賣方在31.06元附近逢低拋匯，又將匯價貶幅壓回，終場在雙方來回拉扯後小貶作收。

匯銀主管指出，近期新台幣都以外資主導，而匯價來到低點則有出口商支撐，導致新台幣在31元整數卡關，上下力道很均衡，且盤中波動都不大，央行也無需出手調節，且目前新台幣站穩31元上方，也是央行樂見的價位。

而以近期亞幣走勢觀察，匯銀主管認為，只要日圓、韓元續貶，新台幣也沒理由轉強，加上原本市場看升人民幣，但現在又回到區間震到，整體亞幣都偏貶，央行也順手讓新台幣跟著示弱。

主要亞幣12日大致回落，除人民幣小升0.04％，其餘如日圓重挫0.28％、韓元貶0.12%、新台幣貶0.05％、星幣貶0.04％。

而後續來看，匯銀主管強調，首要還是先等美國政府開門，原本市場一度篤定12月美國聯準會將再度降息，但如今已增添不少變數，使美元指數轉強，且觀察前二次美國降息後，美元都反向上漲，後續美元應會續獲支撐一陣子，亞幣偏弱格局為扭轉。

但匯銀主管認為，美國降息使美元利率往下降，而國內利率不動，新台幣利率持平，其實市場投資人以會考量將美元換回台幣，不一定會堅守美元，加上今年國內出口超亮眼，出口商仍有大批子彈等著拋匯，長線新台幣仍是看升為主，但因央行要求出口商分批拋匯，新台幣升值應是緩升為主。