財政部今日公布今年9月營所稅暫繳情形，儘管今年受到美國對等關稅壓力，財政部採取延分期繳納措施，但營所稅暫繳情形受惠於經濟表現好，尤其是半導體、高科技產業今年表現亮眼，因此暫繳稅額達4881億元，再創歷史新高，年增率17％、暫繳件數則達33萬910件，年增率約4.4％。

此外，暫繳分期繳納辦理情形，比去年增加很多，從710件增加到5040件；稅額從3.31億元擴大到269.04億元。

所謂營所稅暫繳是為了減輕企業隔年5月申報營所稅負擔，也便利國庫調度，企業每年9月會先辦理暫繳，類似於「預繳」概念。

而暫繳方式有兩種，一種是一般申報，企業按其上年度結算申報營利事業所得稅應納稅額1／2為暫繳稅額向稽徵機關申報；另一種是試算申報，公司組織營利事業，會計帳冊簿據完備，藍色申報書或經會計師查核簽證，並如期辦理暫繳申報者，可以當年度前6個月營業收入總額，試算其前半年營利事業所得額，按當年度稅率，計算其暫繳稅額。

根據財政部統計，今年應納暫繳包含無須辦理暫繳申報直接向國稅局繳納者，共計33萬910件，年增率約4.4％；稅額4881.5億元，年增率約17％。

依此來看，儘管今年5月的結算申報、9月的暫繳都有施行延分期繳納，但前10月的營所稅收達到1兆1186億元，較去年增加1.6％，達分配預算數96.7％、占全年預算數94.8％，今年預估會非常貼近預算數。