韓國女團NewJeans和經紀公司ADOR的合約糾紛，自今年10月判決NewJeans敗訴後，終於有了最新進展。成員中的Haerin和Hyein決定尊重法院判決，確定回歸ADOR繼續演藝活動。稍早，其餘三人Minji、Hanni、Danielle也表態了，NewJeans有望全員回歸。

年紀最小的2成員回歸！ADOR：全力支持發展

ADOR於今（12日）透過各大社群公告宣布NewJeans的成員Haerin和Hyein回歸的消息，「Haerin和Hyein已經表達希望和ADOR一同繼續活動的意願，經過家人的慎重考慮與ADOR的充分討論後，兩位成員決定尊重法院判決，並遵守專屬合約。」

ADOR表示，未來將全力支持Haerin和Hyein，以利他們能順利的進行演藝活動，「我們誠摯地邀請大家能給予他們溫暖與支持！」不過，他們也呼籲外界請勿對Haerin和Hyein做出無任何根據的臆測。

[NOTICE] 어도어에서 알려드립니다.



뉴진스 멤버 해린과 혜인이 어도어와 함께 활동을 이어가겠다는 의사를 밝혀왔습니다.

두 멤버는 가족들과 함께 심사숙고하고 어도어와 충분한 논의를 거친 끝에,

법원의 판결을 존중하고 전속계약을 준수하겠다는 결정을 내렸습니다.

어도어는 해린과 혜인이… — ADOR (@alldoorsoneroom) November 12, 2025

Minji、Hanni、Danielle單方面宣布回歸！尚未獲ADOR證實

另據韓媒報導，Minji、Hanni、Danielle 3人已於12日陸續宣布，經慎重考慮討論後，決定回歸ADOR。至於為何晚一步才發聲，他們則表示，因為一名成員目前人還在南極，消息傳達有所延誤。他們解釋，因為ADOR方面尚未回覆，他們不得不先自行表達立場。對此，ADOR則回應，公司目前還在確認3人願意回歸的真實性。

持續1年的合約糾紛！閔熙珍、NewJeans槓上HYBE

時間回到2024年4月，NewJeans的幕後推手閔熙珍，原本是ADOR的代表理事，卻突然被母公司HYBE指控「奪權」的行為，有意把ADOR整碗端走。但閔熙珍不僅駁斥傳聞，還反控HYBE一直忽略了NewJeans和另間子公司BELIFT LAB推出的女團ILLIT之間的抄襲問題。

同年8月，閔熙珍遭到解除代表理事職務。隔月，NewJeans竟無預警開直播公開控訴HYBE，並要求讓閔熙珍復職。11月28日，NewJeans單方面宣布與ADOR解除專屬合約，並進行為期一年多的合約官司糾紛。遺憾的是，一審判決已於今年10月出爐，判定NewJeans全員敗訴，且須承擔所有訴訟費用。沒想到有意上訴的五人，卻通通放棄抵抗，表達願意回歸的立場，至於最終結果如何，還有待ADOR官方正式回應。