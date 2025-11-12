輕颱鳳凰雖未登陸但威力持續減弱中，屏東縣政府稍早表示，依據中央氣象署預報資料顯示，屏東縣13日風力及雨量都未達停班、停課標準，所以都正常上班、正常上課。

