輕颱鳳凰持續減弱 屏東縣13上班上課 19:432025/11/12 中時 謝佳潾

屏東縣政府稍早表示，屏東縣13日正常上班、正常上課。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

輕颱鳳凰雖未登陸但威力持續減弱中，屏東縣政府稍早表示，依據中央氣象署預報資料顯示，屏東縣13日風力及雨量都未達停班、停課標準，所以都正常上班、正常上課。
