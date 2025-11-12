鳳凰颱風轉弱 台南13日正常上班上課 19:492025/11/12 中時 曹婷婷 Facebook Line Threads 複製連結 鳳凰颱風轉弱，台南13日正常上班上課。（示意圖／本報資料照） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 台南市長政府晚間宣布13日正常上班上課。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真） 因應鳳凰颱風來襲，台南市12日停班停課，不過，台南幾乎沒有風雨之感，直到晚間才開始降雨。根據中央氣象署資訊，13日台南市風力及雨量預測均未達停班停課標準，台南市政府晚間宣布，13日照常上班、照常上課。 賴清德籲聲援沈伯洋出招挖洞？沈富雄：給韓國瑜一個A 月薪百萬引水人登船摔落骨碎 船東判賠1296萬 伊能靜首談缺席兒子高中畢典 嘆「沒給他外人眼中完整的家」 #鳳凰颱風 #台南 #停班課 #降雨 #風力 【金燦碎芒擁抱秋涼花香 】 全台10大秋日花季浪漫登場 也許您會感興趣 推薦閱讀 聯外道路中斷 台東縣增1校停班停課 00:102025/11/13 生活 嘉義縣、市解除陸上警戒 13日正常上班上課 20:352025/11/12 生活 堰塞湖一日不解 光復永無寧日 花縣府籲：中央、地方攜手科學防災守護家園 18:502025/11/13 寶島 馬太鞍溪又有新堰塞湖 林保署估可能溢流時間 08:482025/11/13 生活 高雄颱風假有風無雨 捷運、輕軌班距延長 渡輪部分停航 12:332025/11/12 生活 宜蘭人家中「必備品」竟是獨木舟 在地人揭密：2區最常見 11:472025/11/13 生活 鳳凰颱風解除警報 北部仍有豪雨風險 11:482025/11/13 生活 鳳凰重創蘇澳 盧秀燕派「台中隊9車20人」救災 鎮民感心 19:252025/11/13 政治 護理師颱風天機車登竹筏上班 羅東博愛醫院揭感人身分 14:582025/11/13 生活 鳳凰颱風襲蘇澳 學子教科書全泡水 教育處允盡速補足 12:232025/11/13 生活 天氣》鳳凰已死東北風接力！大台北2地豪雨 下周一低溫剩16度 21:282025/11/12 生活 宜蘭13日照常上班課 災情嚴重地區給予彈性停班課空間 20:152025/11/12 生活 爽放2天颱風假 鳳凰颱風減弱、澎湖脫離暴風圈 14:372025/11/12 生活 宜蘭災後復原拚速度 季連成讚縣府熟練：沒什麼好傳授 15:202025/11/13 生活 台北沒放颱風假！酸民灌爆蔣萬安臉書「咕嚕咕嚕」... 今全翻車：市長神準 07:372025/11/12 政治 中古車材料行火災延燒高壓電線 台南新營320戶停電 14:052025/11/12 生活 台南上午無風雨 黃偉哲：午後風雨才強 別被眼前狀況迷惑 11:382025/11/12 生活 鳳凰陸警範圍縮至8縣市 氣象署估今晚登陸後減弱為熱帶性低氣壓 09:422025/11/12 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。