台南市長政府晚間宣布13日正常上班上課。（台南市政府提供／曹婷婷台南傳真）
因應鳳凰颱風來襲，台南市12日停班停課，不過，台南幾乎沒有風雨之感，直到晚間才開始降雨。根據中央氣象署資訊，13日台南市風力及雨量預測均未達停班停課標準，台南市政府晚間宣布，13日照常上班、照常上課。

