中央銀行副總裁嚴宗大13日將赴立院報告並備詢。央行書面報告指出，長期以來，台灣所得不均度較主要經濟體低，央行採取貨幣等政策有助於緩和所得不均情勢，但同時認為採取財政政策，例如租稅措施等，其實更有效。

財委會13日針對「經濟成長讓全民共享：政府如何縮短所得差距暨改善相對貧窮化之對策」進行專題報告，邀請央行等部會首長與會，央行副總裁嚴蔥大受邀出席，央行書面報告先公布。

央行指出，在新冠疫情後，台灣經濟成長優於主要經濟體，物價亦屬穩定，疫後台灣經濟穩健成長，帶動全民薪資成長增速，且人均國內生產毛額（GDP）擴增，10月國際貨幣基金（IMF）預測今年台灣人均GDP達37,827美元，較2019年增加11,834美元，受惠AI等需求熱絡，台灣人均GDP全球排名由2019年的41名上升為今年的35名。

央行指出，長期以來台灣家庭所得以每戶衡量的分配不均度略升，但與主要經濟體相較，台灣分配不均度較低，且台灣每戶及每人Gini係數（判斷所得分配公平程度的指標）長期低於0.4的國際警戒線，目前台灣為0.277，低於大陸的0.47、美國0.47、新加坡0.44、英國0.33、南韓0.32等經濟體。

央行認為，當總體經濟金融不穩定，如經濟衰退、通膨大幅上揚及金融危機等，對低所得者、弱勢族群等衝擊很深。央行基於法定職責，因應經濟金融情勢變化，適時採行妥適貨幣、信用與外匯政策，維持經濟金融穩定，以及善用其他職能（如提升金融包容性、強化金融消費者保護、加強金融知識與教育、健全支付系統發展等)，均有助於緩和所得不均情勢。

但央行同時認為，為減緩所得不均，採取財政政策（如租稅措施及公共移轉支出）及結構性政策（如教育政策、勞動市場政策）等，應會更直接且有效。

央行也舉例，例如政府提高最低工資，並增加移轉支出，將社福資源合理分配予低所得家庭，且強化租稅之重分配效果，均有助改善家庭所得差距。