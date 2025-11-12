美國即將對俄羅斯盧克石油公司（Lukoil）實施制裁，北約國家保加利亞國家儲備局週三（12日）表示，該國僅剩約1個月的汽油庫存，柴油儲備則還有50天左右，盧克石油公司是保加利亞最大煉油廠的擁有者，掌控該國大部分的油品儲存與管線基礎設施，急尋美國尋求豁免。

路透社報導，美國與英國上月針對俄羅斯兩大石油巨頭盧克石油（Lukoil）與俄羅斯石油公司（Rosneft）祭出制裁，制裁莫斯科持續對烏克蘭發動戰爭，美方制裁將於11月21日生效，引發外界擔憂保加利亞冬季燃料供應吃緊。

盧克石油旗下的布爾加斯（Burgas）煉油廠是該公司在歐洲業務的核心設施之一，並經營數百家加油站。

汽油剩35天、柴油50天，國外儲備僅5天

根據保加利亞通訊社（BTA）報導，國家儲備局主席阿森諾夫（Assen Asenov）表示，保加利亞現有約35天的汽油庫存與超過50天的柴油庫存。不過能源專家指出，部分原油與成品油儲存在其他歐盟國家，必須在Lukoil的管線系統被納入制裁前迅速運回國內。

位於索菲亞的「民主研究中心」能源與氣候計畫主任弗拉迪米洛夫（Martin Vladimirov）指出：「目前約有50%的成品燃料及部分原油存放於其他歐盟國，政府必須立即啟動進口合約。」但能源部長斯坦科夫（Zhecho Stankov）則警告，這些燃料只能支撐4到5天的國內消耗。

管制燃料出口、急尋美國豁免

斯坦科夫表示，他的首要任務是與美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）保持「持續溝通」，爭取讓布爾加斯煉油廠在11月21日後獲准繼續運作。他補充，目前市場燃料供應仍屬穩定。

為確保能源安全，保加利亞政府已臨時禁止部分燃料（包括柴油與航空燃油）出口至歐盟成員國，並於上週通過法案，授權政府可接管煉油廠並出售給新業主，以避免受到美國制裁波及。

本週，當局已對布爾加斯煉油廠展開檢查與安全加強措施，稱此舉旨在保護關鍵基礎設施。