今年第26號颱風「鳳凰」過去3小時暴風圈縮小，仍維持輕颱強度，氣象署將台南、高雄、台東、屏東列為陸上警戒區域，並指出今日晚上7時40分從恆春鎮登陸，後續將快速減為熱帶性低氣壓，於晚間到深夜出海。

中央氣象署晚間也發布豪雨特報，颱風或熱帶性低氣壓及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今（12日）晚至明（13）日上午北海岸及台東縣山區有局部大雨或豪雨，基隆、高雄、屏東、宜蘭、花蓮、台東地區及台北市山區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。