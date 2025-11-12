超微（AMD）於美國舉行財務分析師大會（Financial Analyst Day），董事長暨執行長蘇姿丰博士揭示AI與高效能運算（HPC）新藍圖，宣示公司正邁入「由AI加速驅動的全新成長時代」。

AMD預期未來3至5年公司營收年均複合成長率（CAGR）將超過35%，非GAAP每股盈餘（EPS）上看20美元，並持續擴大全球資料中心與AI市場版圖。

蘇姿丰指出：「AMD憑藉最廣泛的產品組合與策略夥伴生態，正引領高效能與AI運算的新時代。我們具備獨特優勢，實現可持續且領先業界的成長。」她強調，隨著AI滲透雲端、企業、邊緣與終端應用，AMD的技術堆疊與生態體系優勢將持續擴大。

AMD表示，資料中心事業將成為營收主軸，預期年複合成長率將超過60%。AMD Instinct™ MI350系列GPU已成史上最快普及產品，並獲Oracle Cloud等大型雲端業者採用。下一代「Helios」系統將搭載MI450 GPU，預計2026年第3季推出，具備業界領先的記憶體容量與頻寬；MI500系列則將於2027年亮相，持續推升AI加速效能。

CPU方面，新一代伺服器處理器「Venice」將提升密度與能效，支援AI推論與通用雲端運算，推動EPYC系列伺服器CPU市佔率挑戰50%。同時，AMD也將以Pensando™ Pollara DPU與「Vulcano」AI NIC強化AI網路架構，實現從scale-up到scale-out的靈活擴展。

在客戶端業務上，AMD Ryzen™ AI PC平台自2024年以來擴張2.5倍，現已應用於超過250款筆電與桌機設計，並進入逾半數《財富》100大企業。AMD預告新一代「Gorgon」與「Medusa」AI處理器將帶來自2024年以來高達10倍的AI效能提升，預期客戶端營收市佔將突破40%。遊戲領域則以超過10億台採用AMD技術的裝置為基礎，穩居市場龍頭。

AMD指出，自2022年以來，嵌入式及半客製化解決方案設計採用金額（design win）已突破500億美元，將成為從雲端延伸至邊緣AI應用的關鍵動能。AMD目標在自行調適運算領域市佔達70%，並擴大x86與FPGA整合應用，進軍工控、自駕與通訊市場。

AMD同步發表第5代Infinity Fabric互連技術，支援向內、向上與向外擴展的多層級運算架構，並延伸其x86 CPU、資料中心GPU與NPU的多世代藍圖。

在財務目標上，AMD設定非GAAP營業利益率超過35%、AI資料中心營收CAGR達80%，藉此奠定兆元級AI運算市場的長期競爭優勢。