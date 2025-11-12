美國總統川普近日接受福斯新聞節目《The Ingraham Angle》專訪，針對其推動擴大中國大陸留學生赴美簽證至60萬份的計畫進行說明。川普今年稍早因間諜疑慮，揚言將吊銷陸生簽證，如今卻政策急轉彎，引發「讓美國再次偉大」（MAGA）陣營的強烈反對聲浪。

節目主持人英格拉漢（Laura Ingraham）10日晚間在專訪中直言，許多MAGA支持者對此計畫感到不滿，認為美國高等教育不應仰賴外國學生，尤其是來自中國的留學生。她指出，部分美國學生面臨入學困難，而大學卻靠中國學生的高額學費獲利。

川普則強調，自己比任何人都更了解MAGA支持者的真正訴求。他表示，美國的高等教育體系非常龐大，如果一下子把國際學生人數砍半，將導致美國至少一半的大學倒閉，例如傳統黑人學院與大學將首當其衝。他將此政策視為維持美國高教體系穩定的「商業模式」，並希望美國能與世界各國保持和睦關係。「大多數外國學生要支付2倍多的費用，我希望看到我們的教育體系蓬勃發展，」他強調，「並不是我想要他們，而是我把它看作一項事業」。

當英格拉漢進一步質疑中國學生可能涉及間諜行動與智慧財產竊取時，川普並未正面回應，反而將矛頭轉向美國盟友法國，批評其對美國科技產品課徵高達25%的不公平稅率。他表示，「我的原則就是，假設每個國家都會占我們便宜，這樣美國才不會吃虧。」

川普最後重申，「讓美國再次偉大」是他創立的理念。「別忘了MAGA是我的主意」，他向主持人強調，「我比任何人都更了解MAGA支持者想要什麼，MAGA希望看到我們的國家蓬勃發展。」

儘管批評聲浪不斷，川普仍堅持推動該簽證擴大計畫。根據卡托研究所（Cato Institute）研究人員的分析，川普的計畫可能為美國高教體系帶來高達321億美元（約新台幣1兆元）的直接財務效益，並認為外界對中國學生的間諜風險「被過度誇大」。