藝人粿粿婚內出軌王子（邱勝翊）風波延燒，同行好友也被網友檢視。與兩人關係密切的女星簡廷芮，近日也被部分網友質疑與男星互動曖昧，雖然她與老公賴冠儒皆已出面澄清婚姻穩定、否認任何不當關係，但相關話題仍在網路上掀起討論。

有網友在PTT上發文指出，翻看簡廷芮IG貼文，發現她的版面上「老公出現的次數明顯偏少」。網友統計，在她發布的36篇貼文中，與老公的合照僅有三篇，其中兩篇還是在風波爆發後才上傳的貼文，另一篇則是父親節當天的家庭照。反觀其他內容，則多以朋友聚會或個人活動為主。

該篇貼文進一步指出，若從出鏡頻率來看，簡廷芮IG上的人物排序為「小孩＞王子＞老公」，顯示她在社群經營上偏好與同圈好友互動。原PO點出簡廷芮已經接婚生子了，照理說業配取向應該會更偏向家庭，不過卻看到滿版都是與朋友出遊畫面，甚至不是業配，只是單純發開心，留作紀念的貼文。

事實上，面對外界說法，簡廷芮先前已透過社群回應，強調婚姻狀況穩定，並感謝丈夫一路以來的信任與支持。她坦言，近期的捕風捉影報導已對生活造成極大壓力，「懂鍵盤能殺人，但願謠言止於智者，一切儘早回歸平靜。」雖然她未再回應相關留言，但討論仍在網路上延燒，成為這起娛樂圈婚變事件的延伸焦點。