中國近年來透過所謂「千人計畫」的海外高科技人才引進計畫，積極向多數韓國科技人才伸出橄欖枝，引發人才外流擔憂。韓國科技界建議，應完善國內科技體系，保障資深和年輕人才和都能享受研發機會，只有這樣才能防止人才流失。

綜合韓聯社12日採訪和調查，中方不僅向韓國科技人才發出錄用邀約，還掌握相關人員的年薪、家庭關係、研究領域、工作環境等個人資訊，並據此提出包括高額研究補助和年薪等具體待遇在內的針對性條件。

韓國國家科學技術研究會旗下的政府出資研究機構，和韓國科學技術院等機構向韓國國會提交的資料顯示，去年從中方接到過聘請相關電子郵件的韓國科學技術院研究員共有149人，政府出資研究機構接到的相關電子郵件超過600封。

韓國科學技術翰林院（翰林院）5月進行的一項調查結果顯示，近5年接到過聘約的受訪者佔61.5％，其中82.9％接到過中方橄欖枝。值得關注的是，中方按人才年齡段採取不同戰略。未滿45歲的受訪者中，有87.5％接到過待遇與本土海歸人才相同的研究員職位聘請。對於55歲以上的受訪者，除了研究員，中方還提出短期研究項目、一年以上顧問、授課等多個選項。

受訪者指出，錄用條件、研究環境、韓國沒有相關制度支持，都是他們積極考慮應聘的理由。科技界據此認為，考慮到中方提出的條件能夠彌補韓國研究環境的缺點，其戰略十分奏效。

翰林院一名研究員指出，科技生態環境的人才外流恐將給國家造成嚴重損失。政府應該營造能夠培養博士級人士的環境，以及資深研究員和年輕研究員頻繁交流的氛圍。