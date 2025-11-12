中國信託商業銀行攜手新加坡合作企業Evercomm Singapore Pte. Ltd.共同研發之「AI碳金融管理平臺－PathMatch」獲新加坡金融管理局選為2025年AI金融科技創新示範案例，於12日新加坡金融科技節（Singapore Fintech Festival）公開展出，金融科技創新實力獲得國際肯定，成為臺灣首家及唯一獲選業者。

中國信託銀行攜手Evercomm於新加坡金融科技節正式公開「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，中國信託金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪、Evercomm創辦人Ted Chen、PCAF亞太區負責人魏天歌共同出席相關活動，同時在碳核算金融聯盟見證下，由中國信託與Evercomm聯名發表「亞太區碳核算金融數位化最佳實踐」白皮書，說明「AI碳金融管理平臺－PathMatch」的應用模式及效益，實現永續金融科技跨界、跨境的轉型金融影響力。

高麗雪表示，中國信託從自身範疇三財務碳排的科學減碳目標管理痛點出發，導入PCAF方法學與結合人工智慧（AI）創新科技，2024年起攜手Evercomm打造「AI碳金融管理平臺－PathMatch」，協助金融業精準運用數據強化策略執行，及時掌握投融資組合碳排風險及對減碳承諾的影響性，進一步提升減碳目標績效。

「AI碳金融管理平臺－PathMatch」已榮獲《Global Finance》亞太最佳金融創新獎、《IDC Financial Innovation Awards》亞洲最佳永續金融銀行、《ESG Business》臺灣最佳全球夥伴關係獎及《臺灣企業永續獎》創新成長領袖獎等國內外大獎，顯見各界對此創新技術的認可。

另一方面，中國信託金控總經理暨PCAF亞太區主席高麗雪、Evercomm創辦人Ted Chen、PCAF亞太區負責人魏天歌以及推動東南亞金融業導入PCAF財務碳排管理的三井住友銀行常務取締役CK Lum亦偕同出席新加坡金融科技節之產業交流對談「AI賦能永續未來」（AI-Augmented Sustainable Future）。高麗雪表示，中國信託自2020年擔任PCAF亞太區主席，持續推動國際倡議，至今亞太區已有165家金融機構參與。

此次更透過「AI碳金融管理平臺－PathMatch」結合PCAF方法學，以AI賦能加速轉型金融之落地實踐，並於本次大會共同簽署行動宣言，將以實際解方推動東南亞金融業通過碳核算過程的標準化，協助金融業在投融資活動保持與巴黎氣候協定目標的一致性，展現中國信託於永續金融領域的領導力。

中國信託銀行將持續深化與國際夥伴的合作，推動亞太區金融業加速接軌全球永續標準，以實際行動支持2050淨零碳排願景，帶動區域乃至全球的正向影響力，為打造更具韌性的綠色金融生態圈。