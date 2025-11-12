中華經濟研究院長連賢明說，關鍵點可能在於川普政府對半導體產業的課稅方式「還未下定決心」。（圖／本報資料照片）

台美關稅談判進入最後關頭，總統賴清德表示「只差臨門一腳」，但外界關注這一步究竟卡在哪裡。中經院院長連賢明今（12）日受訪指出，關鍵點可能在於川普政府對半導體產業的課稅方式「還未下定決心」，「可能是半導體的部分比他們想像的複雜，目前幾乎沒有國家在半導體項目談得很確定。」

美國總統川普10日最新表示，美國已經接近與印度和瑞士達成貿易協議，兩國的進口關稅可望調降。瑞士方面則傳出，最快在本周四或周五將與美國達成貿易協議，關稅有望降低到15%。此前，美國對印度和瑞士進口商品分別課徵50％和39％關稅，遠遠高於全球多數國家。

相較之下，台美對等關稅談判自4月啟動以來已超過半年，至今仍未定案。賴清德總統昨日表示，目前台美談判僅差「臨門一腳」，目標是將現行20%關稅調降並爭取「不疊加」，同時希望在232條款下取得最惠國待遇。

對此，連賢明表示，即使部分國家宣稱完成談判，實際上仍未正式簽約，例如南韓因核潛艦議題未決，使得關稅協議尚未落實。

他說，目前即便談妥的國家，也多僅在「最惠國待遇」名義下處理半導體部分，但具體內容仍不明確，「韓國說會比照台灣，但台灣也還沒出來，日本、歐洲雖說取得最惠國，但細節都還不清楚，美方可能還在思考半導體的課稅問題。」

他強調，「台灣這邊該過的程序大概都過了，部會應該都有想法，但最後要川普確定，才有辦法往下處理。」

至於具體時程，連賢明分析，仍取決於川普的行程與美方節奏，近期川普密集出訪並參與多場國際會議，「這幾個國家也都在等他」，短期內是否公布結果仍待觀察。

外界關注台灣是否需在採購或投資等面向做出承諾，連賢明表示，從過去經驗來看，美方對半導體產業特別關注，「但要怎麼談才會更有利，還要再看後續進展。」