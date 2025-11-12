快訊》馬太鞍溪洪災影響 花蓮2地明停班停課 20:412025/11/12 中時新聞網 吳長諭 Facebook Line Threads 複製連結 縣長徐榛蔚今與林元鵬率會勘萬榮鄉淹水區域。（縣府提供／王志偉花蓮傳真） Facebook Line Threads 複製連結 字級設定：小中大特 花蓮縣政府今晚宣布，受鳳凰颱風馬太鞍溪洪災影響，除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明日（11/13）停止上班上課外，其餘正常上班上課。 質疑圖利輝達被轟爆 王義川改口了「北市府方向是對的」 燙青菜免開火 她實測1招快又爽脆 日專家讚更營養 28歲謎片女優驚傳過世 同行好友報噩耗：不希望她被遺忘 #馬太鞍溪 #洪災 #花蓮 #停班停課 【金燦碎芒擁抱秋涼花香 】 全台10大秋日花季浪漫登場 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》提前2小時！馬太鞍溪新堰塞湖溢流 首波大水已抵達下游 14:472025/11/13 生活 快訊》小熊闖日岩手花卷機場附近 跑道關閉暫停起降 13:492025/11/12 國際 影》鳳凰進逼！馬太鞍溪暴漲淹沒便橋 台9線成水道 09:562025/11/11 生活 鳳凰颱風轉弱 台南13日正常上班上課 19:492025/11/12 生活 影》馬太鞍溪暴漲滾滾泥流淹沒明利村！31戶受災、影響面積達103.5公頃 10:152025/11/12 生活 聯外道路中斷 台東縣增1校停班停課 00:102025/11/13 生活 堰塞湖一日不解 光復永無寧日 花縣府籲：中央、地方攜手科學防災守護家園 18:502025/11/13 寶島 天氣》鳳凰颱風將登陸屏東！最快今晚降級出海 大台北2地「紅到發紫」 17:292025/11/12 生活 馬太鞍溪32萬噸新堰塞湖提前溢流 花蓮3地區明停班停課 19:192025/11/13 生活 前一日喊「毫無懸念」！台東土坂國小12日下午停班課 12:532025/11/12 生活 馬太鞍溪又有新堰塞湖 林保署估可能溢流時間 08:482025/11/13 生活 新北11日雨量風力最大 侯友宜要求市府團隊嚴加戒備 11:492025/11/11 生活 鳳凰減弱、馬太鞍溪堰塞湖警戒未解 花蓮3鄉鎮明停班課 19:262025/11/11 生活 花蓮馬太鞍溪新堰塞湖將溢流 光復鄉即起停班課 13:032025/11/13 生活 馬太鞍溪便道局部遭沖毀 陳世凱：水退後以最短時間修復 12:562025/11/11 政治 高雄颱風假有風無雨 捷運、輕軌班距延長 渡輪部分停航 12:332025/11/12 生活 馬太鞍溪暴漲灌進明利村 聯外道路中斷 花蓮縣府會勘搶修、助撤離 14:102025/11/12 生活 台北沒放颱風假！酸民灌爆蔣萬安臉書「咕嚕咕嚕」... 今全翻車：市長神準 07:372025/11/12 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。