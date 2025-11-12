花蓮縣政府今晚宣布，受鳳凰颱風馬太鞍溪洪災影響，除鳳林鎮長橋里、萬榮鄉明利村明日（11/13）停止上班上課外，其餘正常上班上課。

#馬太鞍溪 #洪災 #花蓮 #停班停課
