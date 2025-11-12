綠委沈伯洋遭大陸揚言抓捕，總統賴清德竟希望立法院長韓國瑜幫忙講話，韓國瑜今喊「自己生病卻要別人吃藥」，打臉綠營贏得滿堂彩。精神科醫師沈政男直言，民主史的大笑話大罷免，起因也是沈伯洋那套抹紅說法，賴清德應該好好想想，否則下次選舉會受到教訓。

「韓國瑜打沈伯洋這個耳光，直接命中目標，打得好響亮！」沈政男今(12日)發文提到，台灣本來沒有「境外敵對勢力」這說法，都是前總統蔡英文弄出來的。弄這個要做什麼？就是因為2018地方選舉民進黨大敗，尤其是在高雄輸給了掀起「韓流」的韓國瑜，而選後檢討，他們就歸咎於部份媒體做假新聞，幫助特定候選人！於是在2019年中，啟動了所謂「國安五法修法」。

沈政男指出，然後有一個人從國外回來，發明了「認知作戰」這詞，要大家組織民防，還用了黑熊符碼，吸引了綠營基本教義派注意。蔡英文2022把沈伯洋引進了民進黨，賴清德竟也把沈奉為不分區立委前茅，當上總統以後就把中國大陸宣告為「境外敵對勢力」了。後來發生人類民主史上的大笑話：大罷免，起因不就是沈伯洋那套抹紅說法，唬得綠營一愣一愣，使綠營支持者一定要把「匪諜」除掉？

沈政男質疑，沈伯洋最荒唐的說法之一，就是「中共從色情片觀看頻率可以知道你的政治傾向」，其他說法也都是如此，就是隨便看到兩個現象似乎一起出現或發展，看到一個影子就生了一個兒子了。韓國瑜打沈伯洋的這個耳光，賴清德聽到了嗎？賴清德應該好好想一想，為什麼大罷免會大失敗？不要以為這陣子滿意度略微回升，「中國大陸是境外敵對勢力」那樣的說法就沒什麼問題。

沈政男直言，竟還有人要推沈伯洋選台北市長，藍白求之不得！沈伯洋的抗中陰謀論是用國會議員的身分表達嗎？他的言論有得到立法院背書與民眾支持嗎？為什麼要韓國瑜幫他講話？多數台灣人根本不認同那樣的陰謀論。不信的話，下次選舉就會繼續受到教訓。