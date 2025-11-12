來自香港的創作歌手李拾壹，過去曾參加選秀歌唱節目《聲林之王3》，以生動幽默的表演方式引起討論關注，近期他發行全新單曲〈中長髮男〉，特地前進日本東京拍攝MV，更邀來AV男優界大神「東尼大木」與AV女優界波神「美園和花」共同主演，3人上演「直笛演奏」，東尼大木還向李拾壹索吻，讓他嚇到直呼：「以後不知道如何看待東尼先生的成人動作片。」

談到新歌〈中長髮男〉，李拾壹表示，原本是〈中長髮男子的煩惱〉，「某次洗澡時發現留長頭髮後，落髮問題變嚴重，加上在疫情期間又找不到理髮師能協助整理，因此在許多生活日常之間的瑣事煩惱拼湊下，為自己心情抒發的一首歌曲。」過去過去一直保持短髮造型的他，也在身心上出現變化，例如為了方便而選擇戴帽子，結果加重掉髮問題，經常在頭髮長度該剪短或留長來回掙扎。

李拾壹與AV男優東尼大木、AV女優美園和花合作。（SUBYUB提供）

他遠赴東京拍攝MV，找來日本AV成人影業兩位重量級台柱：東尼大木、美園和花同台主演，李拾壹表示：「我在拍攝之前，剛好看了Netflix的實境節目《接吻生死戰》，對AV演員有初步認識，沒想到在正式接觸後，給我全新震撼教育，因為他們隨時都可以進入『備戰狀態』，即便是簡單的劇情，他們依舊能展現那份『色氣』感，跟他們對戲太好玩了。」

擁有傲人上圍的美園和花，在MV裡扮演李拾壹的老婆，兩人十指緊扣又相互擁抱，讓他緊張直呼：「我會不會被全天下的男人給怨恨？」不過當遇到東尼大木時，劇情竟出現驚人反轉，他直接向李拾壹索吻，成為MV一大高潮。李拾壹笑說：「跟兩位AV大神對戲真的很緊張，但東尼大木先生很懂得掌握氣氛，不斷在拍攝過程一直唱周杰倫的歌逗我笑，甚至在親吻前還先刷好牙，只是突如其來被他親吻，感覺真的很奇妙，原來這就是演AV的感覺啊。」