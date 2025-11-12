大陸重慶公安日前宣布對綠委沈伯洋立案偵查，官媒央視還發布影片「起底台獨沈伯洋」，稱可對沈展開全球抓捕。沈伯洋回擊指影片內容造謠，證據都拿不出來。但粉專舉當年反清烈士陸皓東慷慨赴義的激昂陳詞，反觀沈伯洋不直認自己就是台獨，根本氣勢弱掉了。

文思革粉專發文質疑，沈伯洋是不是現在就擔心被送中受審的時候證據的問題？不是，沈伯洋不是應該說「對，我就是台獨，我成立黑熊學院就是有全球的民主國家陣線，捐錢給我推動台灣獨立」？你叫人家拿證據幹嘛？你是革命者，你對內要推翻中華民國，對外要對抗強權中華人民共和國。「證據呢？」一問出來這氣勢就弱的啊。你應該主動拿出來，「對，你看這些就是我做的，我是不是很棒？」

文思革指出，來看看真正革命者的氣勢：1895年9月9日，孫中山帶著鄭士良、陸皓東這些興中會的兄弟，準備發動第一次起義，這就是歷史上說的「乙未廣州起義」。結果計畫洩密了，錢也沒到位，起義就失敗了。陸皓東在廣州雙門底的聖教書樓後面那個禮堂被抓了，那裡是起義的指揮部。他被押到南海縣衙門受審。當時的兩廣總督譚鍾麟叫南海知縣李徵庸來審問陸皓東，要他跪下。陸皓東不肯跪，反而奮筆疾書寫了好幾千字。就算被嚴刑拷打，他也死都不說出同黨是誰。

臨刑前，陸皓東說「我本來覺得外患緊急，想先解決眼前問題；但孫中山堅持一定要推翻滿清，要從根本解決。總之，今天不推翻滿清，就沒辦法光復漢族；不除掉漢奸，又沒辦法推翻滿清。所以我們特別想殺幾個狗官，給咱們漢人敲響警鐘。雖然這次沒成功，但我心裡很安慰。你們可以殺我一個，但後面起來反抗的人是殺不完的。該說的都說了，快行刑吧！」

李徵庸說「你這麼年輕又這麼有才華，為什麼要找死呢？你不愛惜自己，我真替你可惜啊。」陸皓東怒嗆「中國地大物博，人口全世界第一，只不過是因為滿清政府搞專制，外交又搞砸了，才會窮弱到這種地步。我們今天起義，本來就是要推翻清政府，建立新的共和政府。像你這種替滿清賣命的人，我們本來就打算殺幾個殺雞儆猴。現在計畫洩密被抓，我殺不了你，那你就殺我吧，有什麼好可惜的！」

網友表示「標準的愛錢驚死癮做官」、「不要拿這咖比，太羞辱先烈了」、「就是沒種慷慨赴義嘛」、「要搞革命的人還這麼弱，蠻丟臉的」。