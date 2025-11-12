國發會主委葉俊顯13日將赴立法院財政委員，針對政府縮短所得差距暨改善貧窮化對策進行專題報告，報告指出，我國貧富差距為6.14倍，相對東亞各國家地區及英、美均佳，顯示我國所得分配相對平均；政府對縮減所得差距將持續由社福、租稅、產業及薪資等四面向，採行多元並進方式，由各相關部會擬定具體措施落實推動。

國發會報告進一步指出，縮減所得差距具體措施還包括強化全齡社會照顧、減輕民眾租稅負擔、多元產業創新發展以及鼓勵企業提升薪資等。

其中，對基層受僱員工來說，最有感的莫過於企業加薪的具體作為，尤其近年來我國經濟成長表現亮眼，如主計總處日前預測，今年前3季經濟成長率達7.06％，全年預估可望突破5％，要確保經濟成長果實惠及全民，國發會指出，除持續提高最低工資外，政府也以三面向持續鼓勵企業加薪。

國發會報告指出，政府以三面向鼓勵企業提升薪資，首先，要求上市櫃公司薪資透明化，將薪資條件納入上市櫃審核標準；第二，政府扮演加薪引擎，如提升公部門薪資條件、修正《證券交易法》要求企業盈餘分潤基層員工等；第三，修正《中小企業發展條例》提供企業加薪抵稅優惠，透過擴大輔導創造企業獲利及加薪能力、並鼓勵中小企業為員工加薪有額外額度保證等措施。