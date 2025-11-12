新北國王由「小胖」洪志善暫時接任總教練。（TPBL提供）

TPBL新北國王11日才撤換本季接掌兵符的外籍總教練約翰以及助理教練馬賽爾，12日就在主場面對來犯的福爾摩沙夢想家，上半場國王曾落後多達14分，第3節在外援桑尼單節11分貢獻吹響反攻號角，終場國王94比91留住勝利，國王4勝4敗勝率回到5成，守住戰績排名第5，2連勝喊停的夢想家戰績3勝5敗仍暫居第6。

第1節國王熊祥泰三分命中，使球隊20比13領先7分，也是國王上半場最多領先優勢，不過夢想家13比20落後之後在湯普金斯2記三分球、林俊吉4分及高柏鎧連搶6分的帶動下，跨節拚出一波21比0猛攻，打下雙位數領先，國王直到第二節剩8分39秒林彥廷三分球才結束得分荒，團隊努力追分，半場休息前國王外援桑尼個人精彩切入、壓哨三分球連得5分，讓國王追到40比47只剩7分落後。

桑尼在第3節持續活躍，單節11分發揮幫助國王65比66只剩1分落後進入第4節，末節初國王連得5分，成功以70比66超車，末節國王努力穩住勝果，目前戰績4勝4敗、勝率回到5成，排名暫居聯盟第5。夢想家2連勝遭中斷，3勝5敗排第6。

國王桑尼全場貢獻26分、8籃板，此役傷癒歸隊的隊友林書緯先發出賽超過35分鐘贊助11分、8助攻、2抄截，另一位先發後衛李愷諺17分、6籃板，替補傑登17分、12籃板。夢想家同樣4人得分雙位數，湯普金斯、恩尼斯都是得分、籃板「雙十」，湯普金斯16分、11籃板，恩尼斯16分、14籃板，蔣淯安、高柏鎧各17分。

夢想家總教練簡浩指出：「這場我們就是輸在失誤，發生27次失誤很難贏，上半場12次、下半場15次，守他們戰術算OK但對方造成我們失誤後，有很多輕鬆得分。」至於對手換總教練，簡浩表示沒注意到對方打起來有什麼不一樣，「我只在乎自己球隊。」

夢想家後衛蔣淯安說：「第3節確實沒準備好，自己個人問題也發生蠻多，沒把球隊帶好我要負責任。上次對國王我們發聲29次失誤，今天27次失誤的問題要修正，並且要快速進步，賽季時間有限，不能慢慢來，希望每個人都能執行教練防守策略，下一場再加油。」