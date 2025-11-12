當冬意漸濃，香港正準備迎接1年中最夢幻的時刻。從2025年11月14日至2026年1月4日，整座城市將化身為閃耀奪目的「冬日樂園」，展開為期近2個月的「香港繽紛冬日巡禮」。璀璨燈光、巨型聖誕樹、沉浸式光影秀、浪漫長廊與跨年煙火交織出濃厚的節慶氛圍，讓旅人徜徉於童話般的夢幻場景中，體驗最迷人的冬季假期。

高達20米的巨型聖誕樹與浪漫「星光長廊」點亮中環夜色，成為香港冬日聖誕最燦爛必拍景點。(港旅局提供)

🎄中環化身夢幻「冬日小鎮」

自11月14日起，中環皇后像廣場花園將搖身變為「聖誕天地」，帶來猶如走進童話世界的體驗。整個園區洋溢濃濃節慶氣息，飛船、小木偶、小火車等經典玩具遍布其中，為大人小孩都帶來驚喜。每到夜晚，聖誕燈光閃爍生輝，聖誕老人與頌歌團輪番登場，滿載幸福氛圍。11月28日起登場的聖誕市集，由12間木屋組成，販售各式節慶美食、應景小物與限定手作課程，讓旅人感受歐風冬日的浪漫與熱鬧。

香港繽紛冬日巡禮」將於2025年11月14日至2026年1月4日舉行，將以璀璨燈飾與節慶裝置將中環化身夢幻「冬日小鎮」。(港旅局提供)

中環皇后像廣場花園化身夢幻「聖誕天地」，以飛船、小木偶、小火車等繽紛裝飾打造童話般的節慶場景 。(港旅局提供)

🌟六層樓高聖誕樹 × 星光長廊

聖誕天地的主角是一棵高達20米的巨型聖誕樹，相當於六層樓高，閃爍如夢的燈光與金色絲帶交織，彷彿一份巨大的節日禮物。沿著遮打道漫步，更能進入浪漫的「星光長廊」，30多棵樹木點綴上璀璨燈飾，隨著夜色漸深閃閃發亮，令人流連忘返。

遮打大廈與行人天橋掛滿璀璨燈飾，每晚五點亮燈後，整條遮打道化身金光閃耀的「星光長廊」 。(港旅局提供)

💫置地廣場「Noëlia at LANDMARK」光影奇景

順著星光長廊前行，旅人可抵達置地廣場中庭的「Noëlia at LANDMARK」。這座佔地30米、高達11米的巨型聖誕燈塔裝置，結合燈光與音樂打造出夢幻視覺盛宴。中央的「祈願湖」更是全港最大型（12×12米），遊客可在此留下冬日心願，感受節慶的溫暖祝福。

置地廣場「Noëlia at LANDMARK」光影奇景 。(港旅局提供)

🌌首創沉浸式「光影匯•中環」

今年冬季的最大亮點，莫過於11月28日起登場的「光影匯•中環」。香港八大地標—包括中國銀行大廈、滙豐總行大廈、太子大廈等—將首度化身巨型光影畫布，以3D投影技術結合節慶音樂，呈現馴鹿、天使、雪人與聖誕禮物等生動畫面，在現代摩天大樓與古典建築之間跳動變幻，營造出一場夢幻的光影饗宴。

🎁「繽紛冬日賞」全城優惠開跑

自12月起，香港旅遊發展局推出「繽紛冬日賞」活動，集結餐飲、購物、交通、景點等超過300項專屬優惠，讓旅人盡情暢遊不傷荷包。無論是商場、酒店或主題樂園，處處可見璀璨燈飾與節慶佈置，整座城市洋溢著濃濃節日氣息。壓軸登場的「跨年倒數煙花匯演」，更將以壯麗煙火照亮維多利亞港夜空，陪伴旅人迎接嶄新一年。

✈️冬遊香港超值方案 3天自由行6,888元起

為迎接冬季旅遊熱潮，多家旅行社同步推出超值行程：

•可樂旅遊推出「香港三天機加酒自由行」，入住旺角盛世酒店，地點便利、吃喝玩樂一站搞定，每人 NT$6,888起（未稅）。

•東南旅遊推出「香港迪士尼自由行」專案，含迪士尼樂園兩日門票，一晚住迪士尼主題酒店、一晚住市區酒店，每人 NT$9,688起（未稅）。

•旅天下則推出「香港跨年限定行程」，入住尖沙咀九龍酒店，步行即可抵達海港城，參加專屬倒數派對，並贈送海港城 HK$500購物金。四天三夜每人 NT$19,999起（未稅），早鳥報名再享第二人折價3,000元。